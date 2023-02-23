VAR無視明顯手球　曼城慘被RB萊比錫逼和

周四(23日)凌晨歐聯16強首回合賽事，英超勁旅曼城作客被RB萊比錫逼和1比1，兩隊今仗各踢半場好波，不過曼城喺完場前一刻本來有機會獲得12碼，但球證同VAR竟然無視一次極明顯嘅禁區內手球事件，引起各方質疑。「藍月亮」和波後，英超4隊喺歐聯16強無一獲勝，真係失威。

曼城上半場踢得極具侵略性，27分鐘喺前場壓逼成功，馬列斯接應根度簡妙傳禁區內射成1比0，曼城上半場有高達74%控球率兼94.6%成功傳球，不過下半場形勢逆轉，RB萊比錫反佔上風，70分鐘由加華度爾接應角球頂入，兩隊踢成1比1平手。

補時2分鐘出現爭議一幕，洛迪卡斯簡迪禁區內頭槌頂波，軒歷治斯雙手舉喺胸前將個波擋走，但球證同VAR都全無反應，隨即鳴笛完場，引嚟曼城球員激烈投訴。為電視台評述嘅里奧費迪南表示：「呢個一定係手球，軒歷治斯嘗試將個波推走，曼城球員嘅反應已經話你知咩事。」

雖然歐聯有VAR系統，不過負責球證亦冇作出審查，前英超球證禾頓透露：「我有一個螢幕係同歐洲足協連接，可以睇到VAR做緊乜，我好驚訝佢哋係冇睇呢次手球事件。」至於曼城領隊哥迪奧拿就話：「我睇唔到，所以冇得評論，不過我知道呢啲情況會發生乜事。」

曼城次回合返主場出擊，晉級形勢仍然佔優，不過佢哋被逼和後，英超4隊喺歐聯16強首回合全部贏唔到，熱刺0比1輸畀AC米蘭、車路士0比1輸畀多蒙特、利物浦更以2比5慘敗喺皇家馬德里腳下，曼城和波已經係英超最叻仔嗰隊。