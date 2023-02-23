1月份「最佳金球」：晉峰前鋒費利浦薩

憑1月15日(日)標準流浪對晉峰的「中銀人壽香港超級聯賽」中，禁區頂起左腳射門，皮球笠過門將梁興傑入網的「世界波」，而獲球迷投票選為Hanstti Soccer「1月份最佳金球」的晉峰前鋒費利浦薩，周日（19日）已從晉峰球迷大使樂宜手中，接過獎座和美食現金券。

對於今季首奪每月「最佳金球」，費利浦薩（Felipe）接受訪問時顯得十分興奮：「贏到個人獎項固然開心，呢樣亦係我每日努力訓練嘅目標，不過都要多謝一班隊友，冇佢哋嘅幫忙絕對無機會攞到。」Felipe又指自己已第3季征戰港超，期間射入了不少入球，但他認為這球屬於最靚一球。「粉紅軍團」於1月份轉會窗積極增兵，Felipe認為自己與新援栢保羅的默契正逐漸提升，有信心之後可幫助球隊爭取更多入球。

「1月份最佳金球」得主費利浦薩，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座，以及由Lockeroom Dining送出價值500元的美食現金券外，還自動躋身季尾的總選。

【Hanstti Soccer每月最佳金球】

8、9月份‧祖連奴（標準流浪）

10月份‧丹恩奴域（傑志）

11月份‧汪雙財（港會）

12月份‧亞當貝利（港會）

1月份‧費利浦薩（晉峰）