【歐霸盃】南特守「細」波迎祖記

今晚歐霸盃附加賽次回合，法甲南特主場鬥意甲豪門祖雲達斯，首回合打和1比1，今仗一戰定生死，預料兩軍會踢得較為保守。翻查南特近8仗有7場總入球開2球或以下，祖記亦踢慣穩陣波，最好選擇中位數2.5球嘅入球細。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

南特喺法甲位處下游，整體實力未見突出，雖然首回合作客逼和祖記，但比賽過程處於劣勢，全場射門連對手一半都冇，加上中堅卡斯迪列圖有傷在身，陣容不整下，即使主場出擊，都唔會輕舉妄動，繼續以穩守突擊同祖記周旋。

祖記逐漸走出造假帳事件陰霾，近5場比賽取得4勝1和，但要留意多數只係小勝，包括兩場贏1比0，以及上仗以2比0擊敗史柏斯亞，各項賽事近6場就有5次總入球開出2球或以下，當中包括首回合主場和南特1比1。以佢哋嘅保守作風，即使今仗贏波，估計都係小勝居多，客Ｗ風險高，捧入球細更加划算。

直播表

周五 1:45am 歐霸盃 燕豪芬 對 西維爾

now 644

周五 1:45am 歐霸盃 摩納哥 對 利華古遜

now 645

周五 1:45am 歐霸盃 南特 對 祖雲達斯

now 643

周五 4:00am 歐霸盃 曼聯 對 巴塞隆拿

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周五 4:00am 歐霸盃 羅馬 對 薩爾斯堡

now 644

周五 4:00am 歐霸盃 柏林聯 對 阿積士

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