希亞路：紅魔食「塞」晉級

巴塞隆拿及曼聯，上周合演了一場非常精彩的歐霸附加賽首回合賽事，以上仗兩軍表現來看，我認為和局是一個合理的賽果。

曼聯前鋒拉舒福特表現突出，他的入球盡顯其出眾的把握力，令我留下深刻印象。每當拉舒福特進攻時，對方守衞難以作出防守，曼聯攻入第2個入球，也要歸功於他的積極走位。

整體上，紅魔在領隊坦哈格的帶領下表現愈來愈紮實。卡斯米路在防守中場位置表現出色，般奴費南迪斯製造多個入球機會，而查頓辛祖於邊路位置也愈來愈有效率，所以球隊攻守皆相當平衡，領隊定必感到相當欣慰。

我認為如果布斯基斯能夠復出的話，巴塞隆拿今仗作客奧脫福球場，就有更大機會獲勝而回。他的閱讀球賽、組織及搶奪控球權的能力，實在是世界級。如果他真的未能趕及復出，我相信曼聯將可取得中場的控制權及製造較多的機會。

但巴塞隆拿也展示出他們有能力為曼聯的防線製造麻煩。拉芬夏比洛尼一直充滿侵略性，特別是於右路切入中路起腳時更加危險，所以他跟勞基梳爾的鬥法將舉足輕重。

羅拔利雲度夫斯基總有能力取得入球，但他今仗將會缺少了因停賽缺陣的加維、因傷倦勤的柏迪所提供的創造力及供應。有見及此，我認為巴塞隆拿的一對閘位球員，有責任要向前鋒作出精準的傳中球。跟首回合一樣，雙方都有取勝機會，但以近態及陣營來說，我相信曼聯將會贏波晉級。