排球女生大募集！V.Cares 訓練計劃載譽重來　

連續第二年舉辦的「V.Cares 青年排球訓練計劃 2023」正式展開新球季的球員招募，歡迎13至17歲的女女子青年排球愛好者報名參加，費用全免。活動提供為期約六個月的訓練計劃，除了打波，以不同地區為基地的球隊、參與恒常的排球訓練、比賽，學員將有機會參與義工服務及個人成長培訓，讓她們發掘自身潛能、培養身心健康發展，同時增加青少年對社區的關懷。

活動由三菱電機(香港)有限公司全力贊助， 並聯同協辦機構香港青年協會攜手推出，旨在為本地一眾有志成為排球運動員的青少年排球愛好者，提供全面的訓練及有意義的活動。V.Cares 青年排球訓練計劃於2022 年首辦，活動成功地鼓勵任何對排球運動充滿熱誠的青年，不受限於其背景，仍可憑努力取得一定的成績。

去年表現出色的學員，更進身於荷里活廣場搭建的排球場，爭逐比賽錦標。計劃將按照職業運動團隊的青年培訓發展模式，參加者必須通過球員選拔日的測試，然後協辦機構會從中選出120名球員進入第一階段的球隊迎新營及球隊基礎訓練，再由教練篩選72名球員參與第二階段的球隊訓練、季前熱身賽等活動。進入第三階段，教練將於各隊挑選最終入選 V.League 聯賽的 14 名球員，並邀請入選球員參加三日兩夜的球隊訓練營及其後的 V.League 聯賽。

2023 計劃正式展開球員招募，於3 月 25 日 (六) 及 4 月 1 日 (六) 舉行球員選拔日 (名額:200 人)，名額有限，先到先得，額滿即止。

V.Cares 青年排球訓練計劃 2023 – 球員選拔日

日期: 2023 年 3 月 25 日 (六) 及 4 月 1 日 (六)

時間: 16:00 – 21:00

地點: 沙田馬場坡地

年齡: 13 – 17 歲

組別: 女子組

名額: 200 名 (計劃將優先取錄領取綜援、書簿津貼或在職家庭津貼的基層青年/ 特殊教育需要(SEN)青年 / 非華語青年)

費用: 免費