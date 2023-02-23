港籃3日打3仗　亞洲盃外圍賽先鬥蒙古【附直播LINK】　

香港男子籃球隊已抵達蒙古的烏蘭巴托，準備明晚（24日）出戰FIBA亞洲盃外圍賽第二輪預賽，於UG體育館硬撼東道主蒙古，雖然主隊在平均身高較港籃有優勢，亦擁主場之利，但港籃仍期望以打出水準，力爭佳績。

經過逾10小時的航機後，12名港隊猛男聯同教練團已到達蒙古，為連續「3日打3場」的日程作最後備戰，除蒙古外，周六及周日分別對陣泰國及馬來西亞。港籃亦有更新社交網記錄在當地點滴，包括部份成員與泰國國家隊教練艾度托利斯碰頭，這位前香港東方籃球隊主帥，周六將領軍與港籃正面交鋒，泰國陣中還有曾為香港東方奪得ABL總冠軍的後衞林泰樂座陣，相信兩軍同場比拚將更有火花。

這是港籃自去年11月的首回合賽事後，3個月以來再登國際舞台。上一回合港籃於印度打了兩仗，在蔡再懃及楊睿騏擔當得分重心，配合年輕高大內線球員葉耀邦、卜聿揚、胡卓斌及鄧志恒等新一代球員協力下，取得一勝一負，包括以74比50勝新加坡，及僅以64比67負於關島，表現令球迷讚賞。蒙古之行保留了大部份班底，加入徐遠成及徐遠征兄弟，以及梁兆華及蔡龍德，各位置戰力更完整。港籃目前世界排名115，平均身高為1米88，而蒙古世界排名106，平均身高達1米94，兩軍年齡平均值同為27，相信今晚將合演一場硬仗。

FIBA亞洲盃外圍賽次圈預賽F組共有6支球隊，香港、新加坡、關島、泰國、蒙古及馬來西亞，爭奪4個出線名額。按賽制，第一輪港籃對新加坡及關島的成績將直接帶入第二輪，無須再對戰，故港籃爭取出線，必定要在其他對手身上拿下一至兩場勝仗。

香港男子籃球代表隊名單

總教練:趙永良

教練:黃嘉樂

物理治療師:黃智謙

球隊管理:黃志明

球員: 陳兆榮、楊睿騏、梁嘉顯、卜聿揚、胡卓斌、葉耀邦、蔡再懃、鄧志恆、梁兆華、徐遠征、徐遠成、蔡龍德

賽程

24/2 晚上7時 香港VS蒙古

25/2 下午2時30分 香港VS泰國

26/2 下午2時 香港VS馬來西亞

場地：蒙古烏蘭巴托UG體育館