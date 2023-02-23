曼聯再鬥殘陣巴塞　蓄「細」待發

今晚歐霸淘汰圈附加賽次回合焦點大戰，英超曼聯返主場再鬥巴塞隆拿。「紅魔鬼」首回合一度反先下被追和，今仗會先鞏固防守，佢哋近年面對西甲球隊旺少交收；巴塞方面雙星柏迪及加維齊齊缺陣，創造力大減，嚟到奧脫福亦唔敢貿然搶攻，寧捧2.5球嘅入球細。（Now 643周五凌晨4時直播）

兩大勁旅首回合交鋒，曼聯憑拉舒福特入波兼逼到對手擺烏龍，一度反超前，但最終都係畀主場嘅巴塞逼和2比2，非常唔抵，由於作客入球優惠已經取消，意味今仗勝方先可以晉級。曼聯有中堅利辛度馬天尼斯刑滿復出，有助增強後場防守及組織力，吸取首回合教訓，佢哋必定踢得更為謹慎。拉舒福特狀態弗到震，各項賽事近17仗狂轟16粒，佔咗球隊總入球4成咁多，明顯倚賴佢數胡，但亦勢必成為巴塞嚴防對象，或因此影響曼聯進攻火力。

巴塞首回合千辛萬苦下逼和對手，叫做唔使落後迎接次回合，但付出沉重代價，柏迪拉傷退下火線，另一新星加維則累積3張黃牌，今晚要自動停賽，連同仍然養傷嘅布斯基斯及奧士文尼迪比利，中前場創造力必然受損，令箭頭羅拔利雲度夫斯基孤掌難鳴，加上首回合面對「紅魔」嘅逼搶打法，巴塞吃盡苦頭，今仗會以穩為先。翻查紀錄，曼聯近6次歐洲賽面對西甲球隊，有5次開2球或以下，2.5球入球細更可取。