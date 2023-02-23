中國男籃頂住哈薩克反擊　香港主場出擊響頭炮

FIBA世界盃亞大區外圍賽今日（23日）在荃灣體育館燃點戰火。中國男籃首次以香港為主場，對哈薩克由頭帶到尾，以71：59旗開得勝，將於周日再次登場鬥伊朗。

中國男籃以8勝2負的成績提前取得世界盃資格，但剩下兩場對哈薩克和伊朗的賽事仍備受矚目，皆因中國隊首次以香港為主場，由姚明出任領隊，新教練佐積域領軍，王牌周琦和郭艾倫均有披甲，可謂星光熠熠。

600張門票早已售罄，在「中國隊加油」的打氣聲下，眾將份外落力，不乏飛身救球的場面。中國的緊迫防守令哈薩克失誤連連，趙繼偉和郭艾倫充當箭頭，周琦主宰籃下，首節領先21：12。周琦的牽引力為射手拉開空間，趙睿和胡明軒先後射入三分，半場拋離43：22。

換邊後，趙繼偉錄得四犯退下火線，但中國板櫈深度充足，不愁火力。客隊靠謝舒伯克的外投吊命，但王哲林連續上籃得手，再拉開59：40。以為勝負沒懸念，哈薩克展開遲來的反攻，打出一段19：6的狂潮，在完場前一分鐘追成59：67。關鍵時刻，胡明軒以一記底角三分淋熄對手氣焰，中國有驚無險以71：59拿下勝利。

周琦全場7投6中，取得「雙雙」16分12籃板，趙繼偉攻入11分，郭艾倫有9分3偷波。中國全隊有43個籃板（包括18個進攻籃板），哈薩克只有29個，成為勝負分野。

塞爾維亞籍教練佐積域去年11月接手中國隊，首次領軍出征的他肯定球員表現：「我們上半場很專注，打得很順，但對手的三分攻勢讓我們陷入困境，我們應該早些分出勝負，而不是作出一些過激反應或犯規。」佐積域初次到訪香港，他形容這是一個美麗的城市：「你們不知道這裏多麼美麗，人們很友善，經常笑咪咪的，我很愛香港。」

郭艾倫認為球隊下半場未貫徹防守策略，給對手不少得分機會，談到久違的主場賽事，他笑說：「球迷很熱情，招待我們的酒店、吃的住的都非常好，希望以後有機會常來。」