希斯基：水手可「大」勝鳳凰

今場賽事將會相當有趣，事關雙方正一同追逐榜首球隊墨爾本城。中岸水手的積分差距最少，暫時落後榜首墨爾本城7分，而威靈頓鳳凰今仗獲勝的話，則可在分數上追平中岸水手。

中岸水手上輪聯賽以2比2跟珀斯光輝打成平手，積臣甘明斯再一次演出身價，我認為在今季澳職，他是僅次於占美麥卡倫的最佳前鋒。

在落後兩球的情況下，積臣甘明斯個人連入兩球12碼，協助球隊追平對手。他今季信心十足，在近9場上陣的賽事中一共攻入9球，將會以奪得金靴獎為目標。

然而，中岸水手失去了跟墨爾本城縮窄積分差距的機會，其中一個原因是後防出現漏洞。我認為隊長門將胡高域及中堅卡達克，應該協助提升泰安迪斯及丹賀爾等年青守衛的信心。

威靈頓鳳凰上輪聯賽以3比0大勝衞冕季後賽冠軍的西部聯，不但終止了球隊3場不勝的頹勢，更加跟次席位置球隊的積分差距拉近至3分。

最近克拉利夫的表現出色，連續兩場比賽都有入球進帳，他今季一共攻入7球，陣中只有攻入9球的奧斯卡沙華達，入球比他多。

我認為威靈頓鳳凰的成績好壞，將要視乎這兩位球員能否保持狀態，相信今仗雙方將會合演入球騷，但我認為中岸水手最終可獲勝而回。