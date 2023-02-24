坦哈格神換！曼聯反勝巴塞　16強抽籤有運行

周五(24日)凌晨歐霸附加賽重量級大戰，曼聯喺主場2比1反勝巴塞隆拿，兩回合合計贏4比3晉級16強，「紅魔鬼」領隊坦哈格今仗半場變陣成為致勝關鍵，佢賽後亦形容今仗係佢曼聯生涯「最偉大勝利」。歐霸16強抽籤今晚(周五)舉行，曼聯將會避開阿仙奴、祖雲達斯、西維爾等強敵，冠軍之路有運行。

首回合兩隊踢成2比2平手，今仗雙方繼續快上快落，主場出擊嘅曼聯早段侵略性較高，不過隊長般奴費南迪斯喺18分鐘犯錯，喺冇危險情況下禁區內拉跌對手輸12碼，羅拔利雲度夫斯基操刀，迪基亞撲到都照入，巴塞上半場領先1比0返更衣室。

半場期間坦哈格變陣，換入安東尼馬菲奧斯並將拉舒福特擺上箭頭，進攻企位改變令巴塞措手不及，下半場2分鐘費特即入楔禁區快射得手，並且不斷用高速反擊製造埋門，73分鐘曼聯禁區頂連環發炮，最終由安東尼馬菲奧斯窩利抽入死角。曼聯領先後堅守至完場，總比數贏4比3晉級16強。

安東尼今場致勝入波，係曼聯今季各項賽事第19個後備球員入球，數據列歐洲5大聯賽之首，坦哈格賽後表示：「呢個(調動)係我哋作戰計劃一部份，我可以換入安東尼、加拿祖，用速度深入對方防線，佢哋好扭得又勇於過人，可以推動全隊往前進攻。」

坦哈格表示擊敗巴塞係佢執教曼聯以來最偉大勝利：「巴塞係西甲榜首，領先皇馬8分，我哋啱啱睇到皇馬點樣大炒利物浦，贏到巴塞就贏到世上任何球隊。我上任後贏過一啲重要比賽，好似主場贏利物浦、阿仙奴，但今場絕對係我最偉大嘅勝利。」

歐霸16強周五抽籤，規例係附加賽晉級球隊，只會同分組賽首名出線球隊對碰，意味曼聯唔會抽中同樣喺附加賽晉級嘅祖雲達斯、羅馬、西維爾、利華古遜等勁旅，而且16強仍然有同國/地區回避機制，即係曼聯亦都唔會抽到冠軍熱門之一嘅阿仙奴。

歐霸16強名單：

種子隊：聖基萊斯聯、阿仙奴、弗賴堡、費倫斯華路士、飛燕諾、貝迪斯、皇家蘇斯達、費倫巴治

非種子隊：曼聯、利華古遜、柏林聯、祖雲達斯、羅馬、士砵亭、西維爾、薩克達