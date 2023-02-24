35歲迪馬利亞帽子戲法　創3大紀錄

周五(24日)凌晨歐霸盃附加賽次回合，祖雲達斯作客以3比0大勝南特，兩回合合計贏4比1晉級16強，祖雲達斯翼鋒迪亞馬利亞今仗成為主角，上演帽子戲法，包辦球隊3個入波，兼創造3項紀錄，呢位35歲阿根廷世界盃冠軍名將果然老而彌堅。

祖雲達斯首回合主場被對手逼和1比1，今仗作客表現反而更醒神，開賽5分鐘就憑迪馬利亞射入世界波打開紀錄，當時法基奧利斜傳，迪馬利亞喺禁區邊右路第一時間起腳彎入遠柱，非常精彩。

踢到17分鐘，迪馬利亞喺禁區右路個人突破，殺到近底線位置扭過南特門將拿方特起腳，南特後衞柏路斯犯手球，被球證吹罰12碼兼示出紅牌趕出場，迪馬利亞親自操刀主射12碼入網。

換邊之後，迪馬利亞近門頭槌一頂，雖然被門將拿方特撲出，但球證指皮球已經過晒龍門白界線，判入波有效。

迪馬利亞今仗有7次射中目標，成為自2009/10年球季以來單場歐霸盃最多射門「中龍」嘅球員，與此同時亦係自2000年恩沙基之後，首位歐洲賽作客上演帽子戲法嘅祖雲達斯球員，並以35歲零9日成為自2017年2月伊巴謙莫域之後，歐霸盃最大年齡「戴帽」球員，當年曼聯贏聖伊天3比0，35歲零136日嘅伊巴謙莫域入3球。