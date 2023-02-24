【有片】門將制服暴徒球迷　西維爾輸波出線

周五(24日)凌晨歐霸附加賽，西維爾作客0比2不敵燕豪芬，不過兩回合合計仍贏3比2晉級16強。今場比賽發生罕見場面，有球迷比賽期間衝入場襲擊西維爾門將迪米杜域，迪米杜域硬食一拳後仍然將暴徒制服，交由保安人員將暴徒押走。

被譽為「歐霸之王」嘅西維爾，首回合已經領先3比0，迪米杜域今仗代替因病缺陣嘅耶辛尼保奴把關，估唔到成為襲擊目標。比賽進行期間，一名燕豪芬球迷衝入場背後偷襲迪米杜域，而且出拳打中面部，迪米杜域即時反擊將暴徒按喺地上，等待保安嚟將佢捉走，好在迪米杜域並冇受傷，可以繼續比賽。

燕豪芬喺77分鐘由盧克迪莊入波開紀錄，補時5分鐘再由法比奧施華追多1球，可惜為時已晚，今場雖然贏2比0，但總比數仍輸2比3出局。迪米杜域賽後講述遇襲過程：「佢喺背後推我，之後再打我塊面，但好在只係擦過我個鼻。講真我當時好想打佢，但唔值得咁做，如果佢想打交，可以上擂台同我打，呢度係足球場，可惜呢個世界總有白痴球迷，希望佢會受到嚴懲。」