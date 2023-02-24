大專盃　各院校港超兵4強正面交鋒

「大專盃」男足4強周六（25日），在聯校運動中心一觸即發。頭場下午2時率先上演去屆決賽「翻版」，由香港大學硬撼衞冕冠軍香港城市大學；至於香港理工大學則於尾場下午4時，惡鬥香港科技大學，下月18日的決賽將移師旺角大球場舉行。

頭場港大對城大，港大今屆雖然有何振廷畢業離隊，但陣中仍有標準流浪前鋒余在言、門將盧兆崎，以及晉峰中場劉君正等港超兵在陣，最終球隊於分組賽保持5戰全勝，轟入19球、只失1球，以首名晉級兼連續3年殺入4強。效力理文的港大翼鋒鄭進泓認為，球隊實力與之前未有太大差別，反而在進攻板斧上有所增強；今場再遇上屆決賽對手城大，勢力爭復仇：「我哋都知如果要拎冠軍，就一定要過城大呢關，呢場波嘅關鍵係要點樣守好對方嘅高波，始終佢哋有幾名身形高大嘅外籍球員，踢法比較直接，只要做得好，贏波絕對唔擔心 。」

城大作為衞冕冠軍，陣中擁有4名港超聯球員，包括香港U23翼鋒袁世傑、後衞梁煒烽、冠忠南區門將蔡子濤，以及港會後衞吳子聰；然而球隊在分組賽只能以次名出線，隊長袁世傑承認在部分主力畢業，以及受傷患困擾下，今屆整體實力相對較弱，但面對港大有信心再下一成：「分組賽成日控制局勢，但入唔到波，我哋需要好好提升把握力，因為4強只要一個機會就隨時決定勝負；不過上年喺大專賽場4次對港大全部贏晒，今場充滿信心可以再次贏波。」「世傑」又提醒隊友不要給予自己太大壓力，在保持爭勝心之餘，亦要好好享受今場比賽。

至於尾場理大對科大，分組賽首名出線的理大，屬於大專坐擁最多港超兵的一隊，當中包括傑志中堅曾以行、甘智健、深水埗後衞陳靜謙、冠忠南區中場陳傲軒、香港U23後衞陳潤潼等。時隔一年再次殺入4強，晉峰門將兼理大隊長之一的羅澔陽，坦言球員心態將成今場勝負分野：「上年大家未夠認真，有啲輕視咗大專比賽，所以分組賽已經出局，但其實大家都係年青球員，實力差距唔大，簡單啲講邊隊決心大啲就贏，今場千其唔好輕敵。」「阿陽」又預計科大踢法會相對保守，需要小心提防對手的防守反擊，目標盡快爭取入球，以及零封對手。

科大自1994-1995年後，再次躋身4強，陣中唯一超聯兵、效力晉峰的中場邵昀俊（Michael），卻表示此刻未有感到太大壓力，反而對這場比賽十分期待。Michael承認科大無論在整體實力，以及比賽經驗上的確不及理大，但他認為「實力好唔代表一定會贏」，強調球隊會先集中鞏固防守，目標守和，甚至鬥到互射12碼階段：「防守上要加強緊密性同集中度，大家每人走多步，多啲互相提點，尤其防守死球唔可以大意；然後再等前面幾位，有速度同突破能力嘅進攻球員，透過穩守突擊帶嚟威脅，有信心射破隊友『阿陽』大門。」

「大專盃」4強賽程：

2點 港大對城大

4點 理大對科大