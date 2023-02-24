信心爆棚如狼似虎　富咸主場讓得起

周六(25日)英超凌晨賽事，「神奇球隊」富咸喺主場迎戰狼隊。今季重返英超嘅富咸令球迷驚喜，依家排喺聯賽榜第6位，大有機會挑戰來季歐洲賽資格，球員信心同狀態都處巔峰，今仗憑主場威力有望殺退狼隊，上盤小讓平半可以放心捧場。(Now 621周六凌晨4時直播)

富咸近期連贏諾定咸森林同白禮頓後，近5場賽事有3勝2和佳績，主場戰績更加犀利，近4仗聯賽主場拎到3勝，包括以2比1擊敗車路士。富咸喺馬高施華帶領下，一班老將都踢出身價，門將賓特尼奴、翼鋒韋利安都重覓第二春，祖奧包連夏、阿歷山大米祖域等球星亦交足貨，球隊發揮愈來愈穩定，主場值得睇好。

狼隊自西班牙領隊盧比迪古上任後，表現仍然反覆無常，月初試過主場大炒利物浦，但上仗就喺護級大戰主場輸畀般尼茅夫，重傷初愈嘅柏度尼圖上仗甚至冇份入選大名單，顯示佢嘅狀態仍然不足。狼隊作客防守尤其差勁，連續8場聯賽作客都有失球，今仗造訪富咸凶多吉少，上盤值博。

直播表

周五4:45pm 澳職 中岸水手Vs威靈頓鳳凰

無綫myTV Super

周六1:30am 德乙 杜塞爾多夫Vs布倫瑞克

on.cc東網

周六4:00am 英超 富咸Vs狼隊

Now 621

周六4:00am 西甲 艾爾切Vs貝迪斯

Now 632