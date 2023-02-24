因一個電話　拉莫斯宣布結束國際賽生涯

巴黎聖日耳門(PSG)中堅沙治奧拉莫斯宣布退出西班牙國家隊，結束18年國際賽生涯。呢位即將37歲嘅老將表示，收到西班牙新帥富恩迪電話，對方講明唔會徵召佢入國家隊，認為自己遭「年齡歧視」。

沙治奧拉莫斯透過社交網宣布決定：「已經到咗向國家隊講再見嘅時候，收到現任領隊(富恩迪)嘅電話，佢通知我，冇打算徵召我，無論我踢成點，取得任何成就，佢都唔會改變決定，我心情非常沉重，國家隊生涯已到終點，本來希望可以有更長、更好嘅結果，呢段旅程本應由我決定是否結束，或者當我水平配唔上國家隊而結束，而非因為年齡，雖然我冇聽到，但感覺到的確係因為歲數而被棄用，年齡同表現並冇必然關係，我好羨慕美斯、莫迪歷仲可以為佢哋國家隊比賽。」沙治奧拉莫斯言下之意似乎埋怨富恩迪棄用佢並唔合理。

沙治奧拉莫斯曾經為西班牙上陣180場入23球，協助球隊奪得2008及12年歐國盃冠軍，以及2010年世界盃冠軍，屬於「鬥牛兵團」黃金一代。