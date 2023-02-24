港超聯　東方主場同冠忠南區鬥攻

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（25日）尾場，東方於旺角大球場擺下擂台迎戰冠忠南區。東方今場有機會挑戰南區的第3名位置，為搶分戰意旺盛；至於近期遭遇兩連敗的南區，則希望踢出翻身一仗，為洗走頹風臨場絕無保留。（on.cc東網周六晚上6時直播）

即將進入魔鬼賽程的東方，今場面對南區後，聯賽及「賽馬會菁英盃」連場大戰接踵而來，主教練盧比度（Chino）形容挑戰非常艱鉅：「希望我哋可以要做足本分，盡量為強敵製造威脅。」賽前僅落後南區1分的東方，今場有機會升上聯賽第3名，Chino就希望球隊以平常心應戰：「我唔想畀球員任何壓力，但南區實力比我哋強，只希望踢場好波。」傷兵鐘樂安是役上陣成疑，至於簡古爾病愈後已逐漸重回最佳狀態，可以候命。

冬季轉會窗加盟的簡古爾就表示，非常享受與一班新隊友合作：「我同孫銘謙、黃皓雋同巴杜姆幾個，場內場外關係都好好，佢哋都係好高質嘅球員，相信我哋嘅默契會愈嚟愈好。」爭奪聯賽前3的機會擺在眼前，簡古爾承認對此非常興奮：「呢場波好可能左右積分榜形勢，係好重要，我哋一定要非常專注，為延續不敗走勢努力。」

上場以0比2不敵理文的南區聯賽兩連敗，為保住積分榜前3位置，今場不容再失。首循環交手，南區曾以1比2落敗，主教練鄭兆聰（Ricky）就承認東方不易應付，但強調今場造訪旺角場會毫無保留：「今季作客我哋都贏過波，當然每個細節都要做好啲，對手個別進攻球員都幾順，我哋防守上要避免致命犯錯。」Ricky續指球隊進攻的時候，要勇於放膽嘗試。至於傷兵杜度已返回巴西完成手術，並於個人社交平台透露手術成功。

早前公布的港隊初選名單中，南區中場鞠盈智榜上有名，他表示隨時為港隊披甲做準備。今季聯賽11次擔正的「阿智」，坦言非常享受能有穩定上陣機會，希望用經驗幫助球隊。次循環再鬥東方，「阿智」強調不希望將聯賽第3位拱手相讓：「雖然呢兩、三場戰績唔理想，但我哋都想保住第3位，唔想咁輕易放棄。」

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.亞歷斯祖 3.高素巴耶夫 27.馬高斯 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 6.胡晉銘 11.黃皓雋

前鋒：23.孫銘謙 9.巴杜姆 7.簡古爾

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：16.翟廷峯 4.川瀨浩太 12.杜馬思 26.陳凱柏

中場：11.佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：19.簡嘉亨 17.慕沙 7.史提芬彭利拿