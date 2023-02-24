港超聯　「綠戰士」力拒「黃黑軍團」來襲

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（25日）展開第13周競逐，頭場有和富大埔回師大埔運動場，挑戰前列分子理文。近期防守表現提升的大埔，有防守主力李家豪停賽役滿復出，今場有本錢與強敵周旋；至於「黃黑軍團」易帥後已重返正軌，全隊士氣高漲下為延續連勝走勢，必定強攻主隊，攻守大戰一觸即發。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

大埔上場0比0賽和晉峰，近兩戰保持不敗兼力保不失，「綠戰士」主教練李恆滙喜見球隊防守表現有改善。今次再遇強敵，他希望能發揮主場優勢：「『達Sir』（曾昭達）接手球隊時間唔耐，短期內改變未必好大，但佢哋個人質素肯定更高，我哋主場出擊，加上近呢幾場嘅鬥志，睇下可唔可以畀到壓力對手。」翁煦濤因外借條款今場避戰，好消息是後防主力李家豪坐完波監復出，有望進一步加強防線實力。

上輪對晉峰一戰獲選為「全場最佳球員」（POM）的大埔門將謝家榮，近兩仗幫助大埔保持零失球，他強調少不了隊友的扶助。今場再遇理文，他指對手為爭標鬥心毋庸置疑，但認為大埔絕非沒有搶分機會：「我哋喺大埔運動場踢，防守上係較容易，亦都比較熟悉呢個球場，有信心喺理文身上偷到雞。」

理文上輪踢出士氣波，以兩球擊敗另一前列分子冠忠南區，接過帥印後帶領球隊取得兩連勝的曾昭達，就形容隊內氣氛有改善：「球隊都知道過去兩場波嘅重要性，但希望大家唔好陶醉喺勝利中太耐，始終仲有好長嘅路要行。」理文今季各項賽事3次面對大埔全勝，惟「達Sir」認為往績僅供參考：「波就逐場踢，大埔係有一定實力，我都同球員講一定要小心處理，好專注去面對呢場波。」黃俊皓上場因傷退下火線，今場很大機會缺陣。

作為其中一位近日入選港隊初選名單的理文球員，余煒廉就希望繼續交出好表現，爭取在決選名單佔一席位。「煒廉」指有留意大埔早前曾在地頭擊敗南區，認為尤其需要對大埔一班外援多加提防：「保連奴同雷仙奴都係個人能力好強嘅球員，喺反擊上會做到嘢，但相信只要我哋發揮到應有嘅能力，就唔會太擔心。」

【兩隊預計正選陣容】

和富大埔

門將：94.謝家榮

後衞：6.羅振庭 2.佐敦查維斯 33.加比爾 26.李家豪 99.鄭子森

中場：9.鍾偉強 17.陳曉鋒 4.馮冠鳴 10.雷仙奴

前鋒：20.保連奴

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 5.余煒廉 14.荷西安祖 4.立花稜也

中場：44.中村祐人 23.黃威 16.顏樂楓

前鋒：8.艾華頓 9.洛迪古斯 91.基華尼頓