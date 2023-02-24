歐霸盃16強抽籤　曼聯阿仙奴遇西葡勁旅

歐霸盃16強抽籤，英超雙雄曼聯同阿仙奴分遇西葡勁旅，曼聯淘汰巴塞後，16強將鬥實力差一截嘅貝迪斯，阿仙奴將遇上葡萄牙勁旅士砵亭。

8支分組賽首名球隊列為種子，與8支附加賽球隊進行抽籤配對，同國家不會相遇，種子隊先客後主，因此曼聯將先主場後作客，而阿仙奴先作客後主場。

曼聯最近一次與貝迪斯碰頭，係去年12月世盃期間嘅熱身賽，當時貝迪斯贏1比0，不過以紅魔上圈淘汰巴塞走勢，16強對貝迪斯可謂贏面十足。

至於阿仙奴與士砵亭曾於2018至19球季歐霸盃分組賽交手，當時阿仙奴仲係由歐霸之王艾美利領軍，作客贏1比0，主場和0比0。

16強較具吸引力戲碼，有祖雲達斯對弗賴堡，以及羅馬對皇家蘇斯達，祖記喺意甲被扣15分後爭標無望，視歐霸盃為捧盃希望，羅馬主帥摩連奴上季勇奪歐協聯，今季如果再贏歐霸盃將成球壇佳話。

歐霸盃16強剛進行抽籤，抽籤結果如下：

曼聯（英格蘭）對 貝迪斯（西班牙）

士砵亭（葡萄牙）對 阿仙奴（英格蘭）

西維爾（西班牙）對 費倫巴治（土耳其）

祖雲達斯（意大利）對 弗賴堡（德國）

利華古遜（德國）對 費倫斯華路士（匈牙利）

羅馬（意大利）對 皇家蘇斯達（西班牙）

薩克達（烏克蘭）對 飛燕諾（荷蘭）

柏林聯（德國）對 聖基萊斯聯（比利時）

16強賽事於3月9日展開，決賽將於5月31日假匈牙利普斯卡斯球場上演。