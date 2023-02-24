尾段力追不果　港籃亞盃外憾負蒙古

香港男子籃球隊今日（24日）在蒙古出戰「FIBA亞洲盃外圍賽預賽」次輪。面對有主場之利的蒙古，港隊在第四節一度落後18分下，在最後半分鐘力追至5分之差，可惜欠缺臨門一腳，以69：76飲恨，明日將再次登場鬥泰國。(FIBA YouTube周六下午2時直播）

港隊去年11月在首輪大勝新加坡，以一勝一負、小組次名成績晉級，與關島、泰國、馬來西亞、新加坡和蒙古同處F組，爭奪四個出線名額。港隊日前已抵達蒙古烏蘭巴托，準備「back to back to back」連打三場，分別對上東道主蒙古，泰國和馬來西亞。

港隊此行有梁兆華回歸，並加入「徐氏兄弟」徐遠成、徐遠征和蔡龍德，但平均身高僅1米88，比蒙古的1米94輸蝕，影響顯而易見。港隊首節只搶下2個籃板（對手有11個），即使蔡再懃獨取7分，仍落後23：12。蒙古第二節一度拉開19分，但港將開始「捉到路」保護籃板之餘，多點開花打出16：2的攻勢，其中梁嘉顯貢獻5分和一記封阻，半場追成33：41。

蒙古不斷殺入籃下博犯，港隊靠梁兆華和楊睿騏內外開弓，合力攻入14分止血，仍落後51：61進入決勝節。港隊繼續擺出五小陣容，內線防守不足下，只能犯規阻止對手得分，未夠半節已滿隊犯，被拉開18分之多。港隊展現韌力，梁嘉顯打出精彩的「3+1」，楊睿騏、梁兆華和蔡再懃接連建功，在最後36秒追至5分差距，可惜欠缺臨門一腳，以69：76飲恨。

蔡再懃12投7中，攻入全隊最高的19分，他稱讚蒙古表現：「蒙古是一支強隊，擅長快攻，對抗性高，搶了很多進攻籃板，令我們第一節已失去不少分數。」蒙古全場搶下47個籃板，包括20個進攻籃板，相反港隊只有7個進攻籃板，成為勝負分野。港隊明日會對泰國，對方有曾為香港東方贏得ABL冠軍的明星後衞林泰樂坐鎮，蔡再懃表示會看片分析，小心應對。

賽程

24/2 香港 69：76 蒙古

25/2 下午2時30分 香港VS泰國

26/2 下午2時 香港VS馬來西亞

場地：蒙古烏蘭巴托UG體育館