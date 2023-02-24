外流港將　韋婉婷加盟泰國春武里

再有香港球員成功外闖！2020年曾外流阿爾巴尼亞勁旅維拉斯尼亞(Vllaznia)、近兩季在港效力沙田的中場韋婉婷「韋婉」，周四(23日)已飛抵泰國向春武里報到，雙方並簽訂合約至今年7月31日。

因疫情關係，泰國女子聯賽已停辦3季，新一季將於今個月26日(日)重開，有18隊競逐，幾支爭標熱門皆積極增援。對於事隔近3年再赴海外落班，「韋婉」坦言十分期待：「上一次喺阿爾巴尼亞返嚟之後，全球疫情都好嚴重，加上當時需要消化吓所有嘢，所以都冇特別再去搵機會出去。好記得去阿爾巴尼亞之前，自己內心係充滿咗問號，好想知踢全職係點嘅，覺得生活只需要專心踢波，係好正嘅事嚟。今次出去我冇諗啲咩目標，只係希望可以盡快適應環境同球隊，踢到自己應有水準，仲有就係喺言語文化唔同嘅情況下，去同隊友、教練溝通，同埋建立默契。」

不過，有消息指因時間倉促，復辦的女子聯賽在許多配套上都未盡完善，人在異鄉會否因而感到擔心？「可以有機會出去證明自己嘅喜悅，已經大過晒我所有擔心，實際會有咩影響冇特登去諗，個聯賽都大規模，應該唔使太過憂慮嘅。」「韋婉」笑說。

香港球員不論男女，要外闖從來都不是一件容易的事，像「韋婉」這樣能夠先後在歐洲和亞洲落班，就更加難能可貴。為此，「韋婉」以過來人的身份，向立志外闖的後輩說了這一番話：「一定要堅持自己嘅信念，過程中可能會有好多難關，亦總會有人有意冇意去打沉你。不過，做人嘅嘢唔會一次唔得就次次都唔得，只要咬緊牙關，總會有結果嘅！如果真係有心出去見識，就要趁後生出去，好好珍惜每一個機會，只要有心，就會遇到同樣有心嘅人去扶你一把。」

「有啲人可以用錢去拉近同夢想嘅距離，但我覺得靠自己嘅血汗去實現夢想，得到嘅成就感同滿足感，遠遠有意義同有價值得多。」「韋婉」感慨地道。春武里已為韋婉婷已完成球員註冊手續，她將會穿上28號球衣。

「韋婉」，努力呀！

【韋婉婷Profile】

生日：10月15日

身高：1米59

位置：中場、翼鋒

曾效力球隊：公民、沙田、拉斯尼亞（阿爾巴尼亞）