梅萊「打不死」 闖多哈決賽　梅媽更激動

昔日網壇「BIG 4」之一的英國球星梅萊再騷「打不死」精神，他周五在卡塔爾公開賽挽救了五次「賽點」，力挫21歲的捷克年輕新秀列赫加（Jiri Lehecka），時隔8個月再闖ATP決賽，並向爭破4年的錦標荒進發。

35歲的梅萊憑外卡參戰，愈戰愈勇，首盤即向對手送蛋，但作為網壇明日之星的列赫加隨後全力反擊，更於第三盤打至「刁時局」決勝；梅萊在「刁時局」遇到5次踏入出局邊沿，當中包括兩次個人發球及三次對方發球的「賽點」，但這位前「一哥」都能化解，並以6比0、3比6、7比6(8比6)成功闖關，生涯第5次在多哈躋身決賽，寫下紀錄，也是自2022年6月後首次取得決賽資格。

賽後被問到如何反敗為勝，梅萊笑言:「我真是不知道，這是我生涯其中一場逆轉取勝的出色賽事，坦白講我真是無概念如何控制這一輪比賽，但我很享受這個過程，希望明天繼續有好表現。」梅萊將與前「一哥」兼2021年美網冠軍俄羅斯的麥維迪夫爭逐，試圖爭取自2019年後再嚐捧盃滋味。

在觀眾席上梅萊媽媽兼教練及哥哥都超級興奮，她賽後在社交平台為兒子獲勝發出帖文:「偶然能夠直落取勝就好了。」事實上，梅萊今年贏得6場巡迴賽勝利，都是要打到「刁時」才能獲勝。