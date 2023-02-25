曼城未回氣　半場捱「細」界

英超搶分戰，般尼茅夫主場迎戰曼城，般茅深受降班威脅，一定要搏命搶分，佢哋近兩場搶得4分，對住曼城會更硬淨，盡量避免失波，曼城近期連和兩場，氣勢回落，而且表現慢熱，近8仗聯賽作客，半場7次開1球或以下，追1.5球半場細穩陣。（Now 621周日凌晨1時30分直播）

曼城上輪聯賽對森林失分後返回次席，落後阿仙奴2分並多踢1場，之後轉戰歐聯16強首回合對RB萊比錫又打和，兩場都係半場領先後被追平，踢成1比1，最特別係歐聯一仗，哥迪奧拿0換人，所有主力踢足90分鐘，依家返到聯賽再搏殺，艾寧夏蘭特、馬列斯、根度簡、基亞利殊等戰將體力輸蝕，奇雲迪布尼同拿樸迪亦因身體不適上陣成疑，未必能夠夫添出擊，加上今場係佢哋近期連續第4場作客比賽，相信上半場會踢穩陣波。

般茅傷兵回歸頂得住

英超榜下游形勢緊湊，比爭標更刺激，般茅僅比排尾3嘅韋斯咸多1分，依家各隊為搶分護級出盡法寶，般茅踢法體力化，對住賽程頻密嘅曼城可能搵到着數，而且佢哋多名傷兵包括史坦尼斯拿斯、謝法臣拿馬等陸續歸隊，陣容愈變愈強，絕對有條件喺藍月身上搶分，只要守住半場就搶分在望，1.5球半場細值博。

直播表

周六1:00pm 韓職 蔚山現代 Vs 全北汽車

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周六2:00pm 澳職 墨爾本城 Vs FC悉尼

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周六2:00pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 西部聯

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周六4:45pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC麥克阿瑟

無綫數碼頻道85

周六8:00pm 德乙 基爾 Vs 柏達邦

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周六8:00pm 德乙 凱沙羅頓 Vs 格雷特霍夫

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周六9:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 馬略卡

Now 632

周六11:00pm 英超 愛華頓 Vs 阿士東維拉

Now 622

周六11:00pm 英超 列斯聯 Vs 修咸頓

Now 623

周六11:00pm 英超 李斯特城 Vs 阿仙奴

Now 621

周六11:00pm 英超 韋斯咸 Vs 諾定咸森林

Now 624

周六11:15pm 西甲 卡迪斯 Vs 華歷簡奴

Now 632

周日凌晨零時 法甲 昂熱 Vs 里昂

Now 639

周日1:00am 意甲 安玻里 Vs 拿玻里

Now 638

周日1:30am 英超 般尼茅夫 Vs 曼城

Now 621

周日1:30am 西甲 皇家馬德里 Vs 馬德里體育會

Now 632

周日3:45am 英超 水晶宮 Vs 利物浦

Now 621、611

周日3:45am 意甲 萊切 Vs 薩斯索羅

Now 638

周日4:00am 西甲 華倫西亞 Vs 皇家蘇斯達

Now 632