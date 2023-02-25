港超聯　「綠戰士」力拒「黃黑軍團」來襲

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（25日）早場，和富大埔在主場大埔運動場，與理文正面交鋒。主隊今場派出李瀚灝把守大門，加比爾聯同停賽復出的李家豪鎮守中路，雷仙奴與利馬為保連奴輸送彈藥；至於理文，有立花稜也復任正選，顏樂楓跟中村祐人及黃威組成中場鐵三角，協助艾華頓，基華尼頓及洛迪古斯攻堅。

和富大埔正選：

63 李瀚灝 [GK]

4 馮冠鳴

6 羅振庭

9 鍾偉強

10 雷仙奴

17 陳曉鋒 [C]

20 保連奴

26 李家豪

27 黃祖心

33 加比爾

67 利馬

理文正選：

28 陳嘉豪［GK］

3 徐宏傑

4 立花稜也

8 艾華頓

9 洛迪古斯

14 荷西安祖

16 顏樂楓 ［C］

21 曾錦濤

23 黃威

44 中村祐人

91 基華尼頓

和富大埔後備：

94 謝家榮 [GK]

2 佐敦查維斯

5 關健朗

11 史建威

14 蘇友鈿

18 彭欽蓬

19 趙少維

23 黃子俊

30 張力行

37 熊健沂

77 郭縉諾

99 鄭子森

理文後備：

1 高俊 ［GK］

92 鄧梓朗［GK］

5 余煒廉

7 李康廉

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

12 羅焯熙

17 張憙延

18 許可臻

29 余沛康

30 梁羿童

33 迪高

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（25日）展開第13周競逐，頭場有和富大埔回師大埔運動場，挑戰前列分子理文。近期防守表現提升的大埔，有防守主力李家豪停賽役滿復出，今場有本錢與強敵周旋；至於「黃黑軍團」易帥後已重返正軌，全隊士氣高漲下為延續連勝走勢，必定強攻主隊，攻守大戰一觸即發。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

大埔上場0比0賽和晉峰，近兩戰保持不敗兼力保不失，「綠戰士」主教練李恆滙喜見球隊防守表現有改善。今次再遇強敵，他希望能發揮主場優勢：「『達Sir』（曾昭達）接手球隊時間唔耐，短期內改變未必好大，但佢哋個人質素肯定更高，我哋主場出擊，加上近呢幾場嘅鬥志，睇下可唔可以畀到壓力對手。」翁煦濤因外借條款今場避戰，好消息是後防主力李家豪坐完波監復出，有望進一步加強防線實力。

上輪對晉峰一戰獲選為「全場最佳球員」（POM）的大埔門將謝家榮，近兩仗幫助大埔保持零失球，他強調少不了隊友的扶助。今場再遇理文，他指對手為爭標鬥心毋庸置疑，但認為大埔絕非沒有搶分機會：「我哋喺大埔運動場踢，防守上係較容易，亦都比較熟悉呢個球場，有信心喺理文身上偷到雞。」

理文上輪踢出士氣波，以兩球擊敗另一前列分子冠忠南區，接過帥印後帶領球隊取得兩連勝的曾昭達，就形容隊內氣氛有改善：「球隊都知道過去兩場波嘅重要性，但希望大家唔好陶醉喺勝利中太耐，始終仲有好長嘅路要行。」理文今季各項賽事3次面對大埔全勝，惟「達Sir」認為往績僅供參考：「波就逐場踢，大埔係有一定實力，我都同球員講一定要小心處理，好專注去面對呢場波。」黃俊皓上場因傷退下火線，今場很大機會缺陣。

作為其中一位近日入選港隊初選名單的理文球員，余煒廉就希望繼續交出好表現，爭取在決選名單佔一席位。「煒廉」指有留意大埔早前曾在地頭擊敗南區，認為尤其需要對大埔一班外援多加提防：「保連奴同雷仙奴都係個人能力好強嘅球員，喺反擊上會做到嘢，但相信只要我哋發揮到應有嘅能力，就唔會太擔心。」