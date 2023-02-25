比堤：狐狸回勇 守得住兵工廠

我的前球會阿仙奴上輪英超反勝阿士東維拉後，總算終止不勝頹勢，並重返聯賽榜首位置。對阿仙奴來說，繼續保持這個走勢及給予爭標對手曼城壓力相當重要。

「狐狸兵團」李斯特城上輪聯賽雖被曼聯擊敗，不過表現相當好，球隊正努力為護級而戰。阿仙奴作客表現不俗，但我留意到，他們最近經常先失球，近5仗更未能保持清白之身。

兵工廠領隊阿迪達將會有備以來，他會要求旗下球員由比賽開始一刻，就要集中精神及更加積極地向對手施壓。如果他們給予占士麥迪臣、哈維班尼斯或迪迪等球員太多空位的話，將會帶來很大麻煩。另外，若然他們在比賽初段先失球，主場球迷將會令現場的氣氛變得熾熱，到時更難以招架。

能否阻止兩翼向李斯特城中場指揮官占士麥迪臣作出供應，將會成為勝負關鍵，換句話說，辛真高及賓韋特一對左右二閘，將要擔任重要的角色。

特別是辛真高的表現十分重要。他擁有非凡的爭勝心，而且集經驗及領導才能於一身，令他成為球隊的核心球員。

我認為今仗將會是一場相當體力化的比賽，阿仙奴將會迎來一場硬仗，李斯特城主場出擊料可反彈，我預計今場賽事雙方最終打成平手。