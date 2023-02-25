重登榜首鬥心旺盛　阿仙奴開火捉狐狸

英超榜首爭逐激烈，上星期重奪失落48小時榜首嘅阿仙奴，作客李斯特城力爭再下一城。「兵工廠」上場戲劇性4比2反勝阿士東維拉，「止血」3分對士氣同信心係極大鼓舞，今仗對住防守疲弱嘅「狐狸」李斯特城，可以用強大火力攻陷對手，客勝值得支持。（Now 621周六晚11時直播）

阿仙奴喺2月開始3場聯賽不勝，球隊演出唔差，但就冇乜入波運，球員信心亦受到動搖，不過上仗作客維拉激情反勝，見到一眾球員嘅鬥心仍然旺盛，絕殺贏波絕對係呢支年輕球隊嘅強心針。冬季加盟嘅意大利中場佐真奴迅速融入，就算湯馬士柏迪今場未趕得切復出都唔使擔心。

李斯特城防線唔穩陣

「兵工廠」今季勝在火力強勁，布卡約沙卡同加比爾馬天尼利上仗齊齊入波，李安度杜沙特加入後更加添進攻板斧。阿仙奴作客成績優異，近9仗聯賽作客有7勝1和1負佳績，為繼續向冠軍美夢進發，今場肯定會施展渾身解數搶晒3分。

李斯特城聯賽2連勝後，上仗面對強敵曼聯即打回原形慘吞3蛋，主攻踢法令後防暴露極多空位，近8場聯賽失16球，對住強隊會被打爆。阿仙奴靈活高速嘅鋒線專剋李斯特城，兩隊近4次對賽阿仙奴全部贏波，今仗一於再捧客勝。