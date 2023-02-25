港超聯　理文3球輕取和富大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（25日）早場，和富大埔在主場大埔運動場，與理文正面交鋒。最終理文憑艾華頓梅開二度，加上基華尼頓早段先開紀錄，理文以3比0擊敗和富大埔。

主隊今場派出李瀚灝把守大門，加比爾聯同停賽復出的李家豪鎮守中路，雷仙奴與利馬為保連奴輸送彈藥；至於理文，有立花稜也復任正選，顏樂楓跟中村祐人及黃威組成中場鐵三角，協助艾華頓，基華尼頓及洛迪古斯攻堅。

雙方早段戰況膠着，直到16分鐘，黃威開出角球，徐宏傑頭槌攻門，基華尼頓亂戰中射入，令客隊領先1比0。13分鐘後，基華尼頓左路傳中，李家豪未能順利解圍，艾華頓門前建功成2比0。隨後理文控制戰局，39分鐘，理文角球攻勢，艾華頓混戰中門前射入，令理文上半場以3比0領先。

主隊換邊後立即換入黃子俊及鄭子森，加強活力，但理文仍然取得較多攻勢，53分鐘，徐宏傑左路主射罰球僅告高出，60分鐘，艾華頓妙傳予基華尼頓，惟後者單刀射斜，3分鐘後，黃威開出罰球，立花稜也近門頂高。72分鐘，羅振庭送出直線，鄭子森禁區內攻門，被陳嘉豪救出。其後雙方未再增添記錄，理文贏3比0完場。

和富大埔上半場連失3球，主教練李恆滙坦言對失球過程感無奈，盼望球員汲取經驗，以免再因犯錯導致失球：「以往面對呢啲情況，球隊好多時可以清脆解圍，但今日就做唔到，要同對手鬥快搵波，第2個失波就係球員太心急快開罰球，結果造成失球，希望佢哋下次睇清形勢先做決定。」

理文自以曾昭達暫代主教練後，錄得3連勝，「達Sir」認為球員意識到現時再無失分空間後，更能放開懷抱作賽，：「我叫球員每場都搏哂命去踢，希望佢哋可以帶住自信去比賽，可能大家都知道場場都要搏到盡之後，踢得開放咗」不過他續稱，球隊仍要改善把握力：「去到『五五波』嘅比賽，每個機會都可能係勝負關鍵。」