港超聯　東方主場同冠忠南區鬥攻

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（25日）尾場賽事，東方於旺角大球場迎戰冠忠南區。東方今場有高素巴耶夫重返正選大軍，與馬高斯鎮守後防，隊長梁振邦與胡晉銘坐鎮中場，進攻三叉戟巴杜姆、孫銘謙及黃皓雋負責攻堅；南區繼續派出杜馬思、基斯及川瀨浩太3位中堅，何振廷復任正選，與鞠盈智於中場派牌，入球重責就交給史提芬彭利拿及慕沙一對森巴前鋒。

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 亞歷斯祖

3 高素巴耶夫

6 胡晉銘

9 巴杜姆

11 黃皓雋

16 梁振邦 [C]

22 梁冠聰

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

4 川瀨浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

11 佐佐木周 [C]

12 杜馬思

14 何振廷

16 翟廷峯

17 慕沙

24 鞠盈智

東方後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

7 簡古爾

8 史雲斯頓

10 蔡立靖

24 黃偉駿

42 楊棟棋

44 柏拔

55 馬希偉

62 劉浩揚

66 李卓軒

77 李俊霆

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 [GK]

29 謝德謙 [GK]

18 艾華

19 簡嘉亨

20 游卓峰

21 冼柏德

26 陳凱柏

27 盧錦宏

44 劉學銘

67 畢頓

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（25日）尾場，東方於旺角大球場擺下擂台迎戰冠忠南區。東方今場有機會挑戰南區的第3名位置，為搶分戰意旺盛；至於近期遭遇兩連敗的南區，則希望踢出翻身一仗，為洗走頹風臨場絕無保留。（on.cc東網周六晚上6時直播）

即將進入魔鬼賽程的東方，今場面對南區後，聯賽及「賽馬會菁英盃」連場大戰接踵而來，主教練盧比度（Chino）形容挑戰非常艱鉅：「希望我哋可以要做足本分，盡量為強敵製造威脅。」賽前僅落後南區1分的東方，今場有機會升上聯賽第3名，Chino就希望球隊以平常心應戰：「我唔想畀球員任何壓力，但南區實力比我哋強，只希望踢場好波。」傷兵鐘樂安是役上陣成疑，至於簡古爾病愈後已逐漸重回最佳狀態，可以候命。

冬季轉會窗加盟的簡古爾就表示，非常享受與一班新隊友合作：「我同孫銘謙、黃皓雋同巴杜姆幾個，場內場外關係都好好，佢哋都係好高質嘅球員，相信我哋嘅默契會愈嚟愈好。」爭奪聯賽前3的機會擺在眼前，簡古爾承認對此非常興奮：「呢場波好可能左右積分榜形勢，係好重要，我哋一定要非常專注，為延續不敗走勢努力。」

上場以0比2不敵理文的南區聯賽兩連敗，為保住積分榜前3位置，今場不容再失。首循環交手，南區曾以1比2落敗，主教練鄭兆聰（Ricky）就承認東方不易應付，但強調今場造訪旺角場會毫無保留：「今季作客我哋都贏過波，當然每個細節都要做好啲，對手個別進攻球員都幾順，我哋防守上要避免致命犯錯。」Ricky續指球隊進攻的時候，要勇於放膽嘗試。至於傷兵杜度已返回巴西完成手術，並於個人社交平台透露手術成功。

早前公布的港隊初選名單中，南區中場鞠盈智榜上有名，他表示隨時為港隊披甲做準備。今季聯賽11次擔正的「阿智」，坦言非常享受能有穩定上陣機會，希望用經驗幫助球隊。次循環再鬥東方，「阿智」強調不希望將聯賽第3位拱手相讓：「雖然呢兩、三場戰績唔理想，但我哋都想保住第3位，唔想咁輕易放棄。」