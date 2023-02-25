皇馬陣容不整　咬唔入馬體會

西甲上演「馬德里打吡」，排喺聯賽次席嘅皇家馬德里主場迎戰馬德里體育會。皇馬依家落後榜首巴塞隆拿8分，衞冕之路不容有失，今場打吡戰會謹慎爭勝，面對回勇嘅馬體會銅牆鐵壁，今場大戰會以防守決勝，博2.5球入球細屬最佳選擇。（Now 632周日凌晨1時30分直播）

近9對賽8次開細盤

皇馬近期硬仗連場，周中歐聯作客激戰大勝利物浦後，4日後又要進行「馬德里打吡」，缺席歐聯嘅曹亞文尼同卻奧斯上陣成疑，受傷患困擾嘅賓施馬亦未知可唔可以應付4日兩場大戰，球員舟車勞頓下發揮必打折扣。同歐聯駁火利物浦踢法唔同，今場對手馬體會以防守行先，教練安察洛堤唔敢輕率搶攻，務求用效率取勝。

馬體會今季表現不穩，但係過去1個月逐步回勇，近5場聯賽4勝1和，最重要係教練施蒙尼嘅鐵血防守戰術再現，球隊喺近5場聯賽只失1球，其中3場均小勝1比0，實而不華踢法正正係馬體會成功之道。

翻查近9次「馬德里打吡」，雙方都踢得非常穩陣，法定時間內有8場總入球開2球或以下，今場再開入球細機會極高。