大美督演三鐵亞洲盃　奧斯卡第6名香港最佳

「2023三項鐵人亞洲盃」周六早上於大美督圓滿結束。比賽吸引了近200名來自世界各地的三鐵高手雲集參賽，是次賽事獲得世界三項鐵人聯盟（World Triathlon）及亞洲三項鐵人聯盟（Asia Triathlon）認可，也是2024巴黎奧運計分賽之一。其中港隊派出了共20男7女出戰精英組別，冀為九月亞運及年中其他賽事做好準備。

精英賽事今早以半奧運距離方式舉行，運動員先進行750米游泳，緊接20公里單車，最後5公里跑步衝線。男子精英公開組共50人參賽，競爭激烈，奧地利代表Lukas Pertl率先衝過終點，以57分13秒奪得一面亞洲盃金牌，中國選手王楠賀及馬雲祥接近同時衝線，分別取得銀牌及銅牌。港隊代表奧斯卡做出57分28秒取得第6名，成為名次最高的香港選手，伍泰龍、黃子圖及Robin Elg則分別取得第10、12及13名。剛於上年十一月亞錦賽奪冠的16歲新星陳睿浲則以58分53秒取得青年組季軍，位列公開組23名。

女子精英公開組方面，34名參賽者中的頭兩位亦由中國選手包辦，林鑫瑜以1小時02分28秒奪冠，力壓僅落後2秒的陸美伊，而來自奧地利的Therese Feuersinger則以1小時03分04秒得第3名。港隊的彭詩雅做出1小時04分40秒成績取得第13名，而蔡欣妍及賀思樂則分別名列15及16位，小將Pauline Courret衝線時間為1小時05分33秒，於公開組位列第18名，亦取得青年組第3名。