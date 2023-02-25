泰國大灑三分雨　香港男籃力抗仍錄兩連敗

香港籃球隊周六（25日）於蒙古出戰「FIBA亞洲盃外圍賽預賽」次輪第2場賽事，面對泰國一度拉成均勢，上半場打成平手，但最終遭林泰樂轟36分，以88：101不敵泰國，明日（26日）將會對馬來西亞。

香港籃球隊今次蒙古之旅須連續3日比賽，首戰以69：76不敵蒙古後，第2場迎來世界排名92的泰國。對手有兩個香港球迷熟悉面孔，教練艾度托利斯及正選球員林泰樂均是前香港東方成員。

首節港隊防守不俗，泰國主力射手林泰樂未有太多出手機會，港隊的蔡再懃和各得6分及5分，以22：24稍微落後。港隊第2節換入梁嘉顯，甫上陣已接應梁兆華拋投得手，「徐氏兄弟」接連突破上籃得分並博得「and 1」，協助港隊一度領先8分。泰國由林泰樂連入兩記三分球展開反擊，打出一輪13：2強攻，港隊由梁嘉顯命中三分球追成47：47完半場，梁嘉顯此節有8分進帳。

換邊後，港隊憑徐遠征跳投及梁嘉顯三分球，反超前至52：50。不過泰國下半場全面復甦，林泰樂更多次擺脫港隊防守，單節取得取得12分，帶領泰國第3節打出26：18，香港的楊睿騏嘗試突破分給梁嘉顯及徐遠征追分，加上葉耀邦兩度中距得手，但港隊此節失誤增加，被拉開至78：65。決勝節林泰樂再轟3記三分得14分，港隊無以為繼，最終以88：101告負。

泰國今場命中16球三分，其中一半由林泰樂所得，他全場獨得36分3籃板5助攻。香港4人得分上雙，梁嘉顯三分球6射4中，得18分，徐遠征獲16分、6個籃板、3次助攻及3次偷球。徐遠征賽後表示，「下半場我們防守和籃板上出現問題，讓對手太多空位出手。蒙古和泰國都是出色的球隊，兩隊打法不同，泰國有優秀的後衛和射手。最後一場對馬來西亞，我們一定會全力爭勝。」香港與關島、泰國、馬來西亞、新加坡和蒙古同處F組，暫時港隊以1勝3負排第4位，仍有機會以小組前4身份出線。