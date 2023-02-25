大專盃　港大、理大晉級決賽　3·18旺角場見

「大專盃」男足4強周六（25日），在聯校運動中心展開。頭場兩隊激戰120分鐘互無記錄，最終港大鬥至互射十二碼階段，以4比2淘汰衞冕冠軍城大；至於尾場理大則憑李俊諺、容昊各建一功，以2比1險勝科大。港大對理大的決賽，將於3月18日在旺角大球場舉行。

4強頭場上演去屆決賽「翻版」，由香港大學硬撼衞冕冠軍香港城市大學，港大由盧兆崎把守最後一關，鄭進泓客串右閘，劉君正坐鎮中場，余在言先列後備。由郭嘉諾執教的城大，門將則起用蔡子濤，吳子聰鎮守後防，烏哲里負責攻堅，隊長袁世傑、梁煒烽、歐子希悉數列後備。

港大上半場相對受壓，24分鐘盧兆崎飛身撲出對方勁射，隨後角球攻勢，但烏哲里頭槌頂高，半場互交白卷。易邊後戰況相對激烈，52分鐘港大禁區內一次頭槌攻門，被蔡子濤輕鬆接實。6分鐘後輪到城大還擊，但近射被盧兆崎撲出。兩隊之後開始「搏槌」，城大換入袁世傑、梁煒烽，港大亦換入余在言。

76分鐘余在言禁區頂遠射，蔡子濤單手托出底線。90分鐘法定時間內踢成0比0，比賽需要進入加時。加時上半場城大先有埋門機會，袁世傑右路開出角球，梁煒烽頭槌未能命中目標；加時下半場袁世傑單刀之際，卻被出迎的盧兆崎快步沒收，比賽需要進入互射12碼階段，最終港大互射十二碼四輪全中，而城大則有2人宴客，港大以4比2勝出殺入決賽。

效力標準流浪的港大門將盧兆崎今場屢救險球，更在互射12碼階段撲出吳子聰的十二碼，賽後他對球隊表現感到滿意：「大家都好硬淨，每一步都去盡，比賽態度非常之好。至於自己表現就還好啦，最緊要都係幫到球隊。」對於決賽將相隔多年再次移師旺角場舉行，「兆崎」則指別具意義：「依樣係一個非常新鮮嘅體驗，自己都係第一次，相信隊友都會期待同覺得好正，唔驚話因為太大壓力，而影響發揮。」

至於尾場理大對科大，理大派出羅澔陽把關，隊長曾以行鎮守後防，甘智健出任防中，陳傲軒及李俊諺負責攻堅，而科大則由邵昀俊在中場掃蕩。開賽僅5分鐘，李俊諺左路突破推入禁區後勁射破網，理大領先1比0。38分鐘容昊禁區內射成2比0。補時階段楊耀宗接應角球頭槌頂入，半場科大落後1比2。易邊後理大換入陳靜謙等， 72分鐘曾以行頭槌攻門但無功而還，最終理大維持勝局，以2比1險勝而回，決賽將惡鬥港大。

效力香港U23的中場李俊諺（Ryan），今場為理大先開記錄，最終能夠幫助球隊順利晉級，他亦感到十分興奮：「上年理大分組賽就出局，好開心第一年入嚟，就幫球隊入到決賽，因為自己平時好少入波，依球對我都好重要。」