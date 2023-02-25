港超聯　榜尾激戰！深水埗激鬥香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）頭場，深水埗於主場深水埗運動場，迎戰香港U23。榜尾的香港U23，至今仍未打開今季勝利之門，面對同級對手當然極力尋求開齋；至於下半季人腳大變的深水埗，近4場聯賽全敗，今場亦希望「雙殺」對手，力爭重拾勝軌，搶分大戰一觸即發！（周日下午3時開賽）

深水埗首循環曾以2比1取勝，今場返到主場出擊，中場黎格爾認為在球迷打氣下，大家表現會更加精神，又提醒隊友盡量放鬆心情：「呢場波對兩隊都好重要，點都會有啲壓力，所以落到場睇邊隊更加集中，同埋決心大啲，只要唔好比壓力影響表現，就好大機會贏波，目標係贏波攞3分。」陣容方面，上場領紅的後衞捷西斯需要「坐波監」，「格爾」承認這名主力的缺陣，對球隊有一定影響，但自己與其他隊友，將一同努力分擔其防守責任。

香港U23門將雲天樂（Michael）近期逐漸取得落場機會，他對此非常興奮，感覺猶如夢想成真。談到今場與深水埗交手，Michael盼望能在同級對手身上取分，又認為對方後防大將捷西斯今場需停賽，對球隊有利：「大家為咗呢場波做咗好多準備，希望可以將練波嘅嘢運用出嚟，踢場好波順利攞分，同埋首循環對住深水埗，見到捷西斯係後防重要一員，今場佢踢唔到，對我哋嚟講係個好消息。」陣容方面，鄧筵霑今仗刑滿復出，可以候命。