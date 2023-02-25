港超聯　港會「地獄主場」招呼傑志

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）繼續上演連場激戰，其中港會於香港足球會足球場主場迎戰傑志。港會今季表現令人驚喜，其「地獄主場」威力更加不容小覷；至於目前排在榜首的「藍鳥」，上場聯賽贏得驚險，且看今場會否再遇到考驗！（on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會今季各項賽事兩次面對傑志，皆以5球落敗而回，但主教練東尼咸美頓（Tony）未有感到畏懼，指全隊上下定必勇敢面對難關，希望能夠為對手製造困難：「傑志係香港最強嘅球隊，所有人都估佢哋會贏，希望我哋令到場波刺激啲，令球迷享受比賽。」陣容方面，Tony透露里奧及夏比繼續養傷，加上部份球員剛剛康復，狀態未足，盼望有足夠後備人手應付今場賽事。

左閘蕭嘉明表示傑志攻力強大，因此球隊是役防守為主，嘗試在主場搶分。他又認為在「藍鳥」一眾邊路攻擊球員中，以伊高沙托尼的威脅最大：「佢左右腳都好純熟，腳步又靈活，對於防守球員嚟講，最麻煩就係要對住呢啲球員。」

傑志上場聯賽憑一記爭議性十二碼，險勝標準流浪，賽後隨即在網上引起熱議，總監兼主教練朱志光強調判決絕對正確：「大家喺後備席都望得好清楚，老實講我哋都想呢球有VAR，但一班球員心態無受影響 。」今季不少強隊作客港會同樣失分而回，「朱Sir」直言今場屬於一場硬仗：「始終大部分比賽都係踢真草，球員未必踢得慣仿真草；加上場地細易防守，大家都有心理準備，要好有耐性去爭取入波。」

新兵羅素相隔5年再次回流，上場首次被列入大軍名單，他坦言感到十分高興，又指狀態正逐步提升，盼今場面對港會可以上演首騷：「細個成日喺港會主場踢波，知道尤其周末氣氛實好高漲，另外預咗對手會集中防守，踢法一定好硬淨，講真呢場波好啱我風格，自己已經準備就緒。」

值得一提，同日在香港足球會足球場將提供「雙料娛樂」，港會U16於下午1時半主場面對傑志U16，球迷可憑超聯門票免費入場。

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1.費查

後衞：18.積施利 4.杜國樑 88.菲杜化 20.蕭嘉明

中場：10.安高沙 8.喜比特 16.溫俊 19.李小恆

前鋒：25.基奧 30.福保羅

傑志

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 26.羅素 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：10.基爾頓 24.顏卓彬 17.米基爾

前鋒：8.伊高沙托尼 9.丹恩奴域 7.明加索夫