港超聯　全靠「肥彭」！冠忠南區終於再贏波

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（25日）尾場賽事，東方於旺角大球場迎戰冠忠南區。結果南區憑史提芬彭利拿，換邊後射入全場唯一入球，以1比0擊敗東方，成功報首循環落敗一戰之仇，兼保住積分榜第3位置。

東方今場有高素巴耶夫重返正選大軍，與馬高斯鎮守後防，隊長梁振邦與胡晉銘坐鎮中場，進攻三叉戟巴杜姆、孫銘謙及黃皓雋負責攻堅；南區繼續派出杜馬思、基斯及川瀨浩太3位中堅，何振廷復任正選，與鞠盈智於中場派牌，入球重責就交給史提芬彭利拿及慕沙一對森巴前鋒。

兩軍開局踢得較為謹慎，其中東方控球率佔優，南區就伺機尋找反擊機會。11分鐘，何振廷禁區頂中路找到起腳機會，被葉鴻輝撲出。25分鐘，馬高斯右路傳中，孫銘謙接應頭槌中楣彈出。錯失黃金機會的東方再接再厲，44分鐘，胡晉銘禁區外勁射，被伍瑋謙一抱入懷。1分鐘後，後上的黃梓浩接應直線，窄角度勁射，再被伍瑋謙沒收，雙方半場互無紀錄。

換邊後南區作出調動，先後換入簡嘉亨及劉學銘。67分鐘，劉學銘禁區頂勁射，威脅不到葉鴻輝。73分鐘，馬高斯接應巴杜姆回後，禁區外勁抽僅僅偏目標。2分鐘後，南區還以顏色，佐佐木周的勁射，被葉鴻輝撲走。南區的努力在77分鐘收到回報，簡嘉亨地波傳中，史提芬彭利拿禁區內完成最後一擊。補時階段，史提芬彭利拿再獲得擴大機會的機會，但射門被葉鴻輝撲出。結果南區憑以1球擊敗東方，成功守住積分榜第3名位置。

賽後南區主教練鄭兆聰（Ricky），就大讚今場球員發揮：「今日我哋陣式同上場一樣，但球隊用波同埋門嘅決心都改善咗，有時係要睇球員場上嘅演繹。」全取3分後，南區成功守住聯賽第3位，惟Ricky表示：「第3位唔算穩陣，仲要逐場逐場計。」

至於東方主教練盧比度（Chino）就承認今場球隊入局較慢，但認為0比0會是較為合理的戰果。東方錯失升上聯賽第3位的良機，Chino就表示未有因此感到太失望：「我哋有其他目標想達成，包括畀年輕人同本地球員上陣機會，喺呢方面我哋做得唔錯。」