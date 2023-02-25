港超聯　羅拔奧度登場！晉峰火併標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）尾場大戰，晉峰於青衣運動場主場惡鬥標準流浪。「粉紅軍團」近3場聯賽保持不敗，今場更有新兵羅拔奧度上演「地標戰」，表現令人期待；至於流浪上場奮戰下僅負傑志，今場為重拾勝軌，隨時反客為主！（港台電視32及on.cc東網周日晚上6時直播）

晉峰剛簽入新援羅拔奧度，今場有望與栢保羅、費利浦薩組成前線三叉戟，總教練何信賢透露這名尼日利亞前鋒狀態未足，但相信他有力為對手帶來不少威脅。賽前球隊與流浪同得15分，「何Sir」直言今場十分重要，但強調絕不易應付：「流浪近況好好，尤其多咗個前點，除咗高空波有優勢，祖連奴同其他進攻球員都會更加活躍，球員唔可以輕易輸罰球，同埋再犯大意失誤。」

新兵陳肇鈞（Philip）暫時已為球隊上陣5次，他指自己對左翼這個位置並不陌生，希望狀態逐步提升下可盡快取得入球。Philip認為球隊表現正持續進步，希望今場面對流浪可以踢得更好：「港超無一場波容易踢，尤其中、下游球隊實力差唔多，都係睇臨場發揮；流浪今年整體球員質素係幾好，但我哋唔會改變踢法，都係踢地面組織同控球在腳，最重要反而喺做好自己。」

流浪上場補時階段被罰爭議性十二碼，最終以1比2僅負傑志，技術顧問米路表示此刻已無法改變判決，希望球隊可盡快恢復士氣，集中應付今場對晉峰的關鍵「六分波」：「今季兩次對住晉峰都好難踢，加上對方早前又簽入多名新球員；我哋今場要好好保持控球權，唔好畀佢哋有咁多反擊機會，特別係要留意費利浦薩，目標贏波縮窄同前4差距。」好消息是林衍廷今場刑滿復出，而新兵伊巴謙亦完成註冊，可隨時候命。

門將梁興傑上場聯賽左飛右撲，差點帶領流浪守和傑志，他大讚球隊在防守記律及聯繫上十分出色，但需要更早入局。今場面對晉峰，「09」表示尤其要嚴密看管對方兩大主力，目標保持不失球：「費利浦薩當然係晉峰最大嘅威脅，佢左右腳都善於射波，一對一能力又好；而Philip唔可以畀佢上腳太多，一定要波到人到，令佢無咁易盤球。」

【兩隊預計正選陣容」

晉峰

門將：1.林駿杰

後衞：20.鄭璟昊 8.卡爾特納 6.葉卓文 7.林樂勤

中場：22.劉君正 32.列卡度 30.陳肇鈞

前鋒：27.費利浦薩 47.羅拔奧度 21.柏保羅

標準流浪

門將：11.梁興傑

後衞：12.盧均宜 6.朴鍾範 55.基藍馬 4.金旻奎

中場：10.林嘉緯 16.林衍廷 5.林遼太

前鋒：7.劉智樂 90.祖連奴 44.神田夢實