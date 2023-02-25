佐藤壽人：水戶主場強勢破「城」

水戶蜀葵在日乙首戰作客以0比0跟清水心跳打成平手，雖然比賽過程當中得到幸運女神的眷顧，但球隊防守得宜，在幾經辛苦的情況下，總算取得1分而回。

水戶蜀葵後防相當有紀律性，令人留下深刻印象，而他們防守時每位球員亦能保持高度集中力，成為成功搶分的主因。今仗水戶蜀葵希望可增強進攻威脅，我認為前田凌佑將會擔當重要角色。他是一位體力化的球員，既能夠保持控球在腳，而當隊友搶到皮球時也有能力快速地接應直線傳送。

磐城FC於上周末的日乙揭幕戰出師不利，半場已落後0比3，雖然奮力嘗試作出反撲，但最終於主場以2比3不敵藤枝MYFC。

縱使下半場表現有所改善，但磐城FC在比賽初段沒有向對手作出足夠強度的壓迫，或許這場比賽的對手是升班球隊，所以導致球隊賽前出現了少許輕敵的心態。

不過這場比賽也有所得著，我認為谷村海那於前線領軍具有一定的威脅，他經已成為磐城FC進攻的核心。

我認為水戶蜀葵當搶回控球權時，將會嘗試積極地採取快速反擊攻勢。我不肯定磐城FC能否在整場比賽，都可守得住對方來勢洶洶的攻勢，所以預計水戶蜀葵今仗最終將可獲勝，全取3分。