夏蘭特又破入球紀錄　曼城大勝緊追阿仙奴

英超冠軍爭逐激烈，阿仙奴同曼城周日(26日)凌晨齊齊贏波，「兵工廠」繼續以2分領先踢多場嘅曼城。率先上陣嘅阿仙奴作客1比0小勝李斯特城後，曼城作客亦4比1大炒般尼茅夫，挪威前鋒艾寧夏蘭特攻入今季第27個聯賽入球，超越阿古路成為曼城英超史上單季最多入波球員。

「1哥」阿仙奴作客李斯特城全場佔優，李安度杜沙特上半場曾有入波爭議性被判詐胡，不過「兵工廠」沉着應戰，換邊後1分鐘由加比爾馬天尼利窄角度射入，協助阿仙奴贏1比0全取3分。阿仙奴今季13場聯賽作客有10勝，難怪可以長霸榜首位置。

見到阿仙奴贏波，曼城作客般尼茅夫亦出盡全力，祖利安艾華利斯15分鐘門前「執雞」領先，艾寧夏蘭特29分鐘近門抽入射成2比0，完半場前菲爾科頓截到主隊後防誤傳，輕鬆再入一球。般尼茅夫嘅麥菲咸51分鐘擺烏龍輸到4粒，謝法臣拿馬尾段幫主隊破蛋，仍輸1比4完場。

艾寧夏蘭特今場入到今季第27球，成功超越阿古路喺14/15球季嘅曼城英超單季入球紀錄(26球)，亦係自法蘭西斯李爾71/72球季入33球後，近51年曼城喺頂級聯賽單季最高入球紀錄，今季仲有13場聯賽未踢，艾寧夏蘭特要破紀錄指日可待。

對於爭冠嘅激烈形勢，曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「我知道阿仙奴有幾強大，所以我哋唔可以失分，不過依家阿仙奴要開始踢歐霸盃，將會有好多事情發生。阿仙奴會失分，我哋亦都會失分，邊隊失分少啲就會係英超冠軍。」