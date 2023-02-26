18歲新星入波創紀錄　皇馬逼和馬體會

周日(26日)凌晨西甲「馬德里打吡」，皇家馬德里踢多1人情況下，仍然佔唔到甜頭，主場僅以1比1逼和馬德里體育會。皇馬新星艾華路洛迪古斯做主角，臨完場前5分鐘入波，幫球隊搶番1分，並以18歲零226日成為踏入21世紀之後，皇馬最年輕打吡戰入波球員。

皇馬上半場佔有較大優勢，但一直入唔到波，比賽陷入膠着狀態，雙方愈踢愈躁，戰至64分鐘，後備上陣嘅馬體會前鋒安祖哥利亞向對手魯迪格批肘，被球證直接出示紅牌趕出場。

不過，馬體會踢少1人之下，反而先開紀錄，78分鐘基沙文開出罰球，由中堅荷西基文尼斯頂入。

戰至85分鐘，輪到皇馬發揮死球威力，莫迪歷開出角球，後備上陣僅8分鐘嘅艾華路洛迪古斯頂入扳平1比1，當日佢只係18歲零226日，超越希古恩，成為21世紀攻入馬體會大門嘅最年輕皇馬球員，2007年希古恩喺馬體會身上入波，當時係19歲零76日。

艾華路洛迪古斯屬於名將之後，爸爸係前烏拉圭國腳高基圖，所以就算佢喺西班牙土生土長，並於皇馬青年軍受訓，但仍然選擇代表烏拉圭。呢位身高1米92嘅高大前鋒早前對奧沙辛拿上演西甲處子戰，立即貢獻1次助攻，今仗踢第2場西甲就入波，前途無可限量，難怪被視為賓施馬接班人。