【有片】C朗半場帽子戲法　改寫沙特歷史

葡萄牙球星C朗拿度1月加盟艾納斯後，迅速融入沙特阿拉伯賽事，周六(25日)聯賽作客達馬克，C朗喺上半場連入3球，帶領艾納斯大勝3比0，繼續以2分優勢喺聯賽帶頭。今場係C朗登陸沙特後第2次「戴帽」，5場聯賽入8球，球迷都撐佢會改寫沙特足球歷史。

C朗今場18分鐘主射12碼先開紀錄，5分鐘後佢喺中路推順，禁區頂起左腳狂抽入網，完半場前艾納斯快速反擊，C朗接應隊友傳中輕鬆射入第3球，艾納斯下半場未有進帳，以3比0贏波。C朗成為沙特聯賽歷史上，第1位喺上半場連中三元球員，佢只係用5場聯賽就升上射手榜第4位(8球)，隊友塔利斯卡以13球暫排第1位。

C朗賽後喺社交網貼上多張慶祝相片：「非常特別嘅一夜！大家做得好！」網民亦齊齊力撐C朗：「近3場第2次帽子戲法，C朗着晒火」、「C朗將會改寫沙特足球歷史」、「如果曼聯有呢個C朗代替韋格賀斯，一定拎到英超冠軍。」