倫敦打吡　熱刺細盤好路

英聯盃決賽之前，先睇一場英超倫敦打吡，熱刺主場火併車路士。熱刺雖然上仗擊敗韋斯咸，但仍然傷兵滿營，「車仔」連續5場不勝，各項賽事近6仗只入2球，全開2球或以下，攻力咁差，捧2.5球入球細好路。（Now 621及611周日晚9時30分直播）

車路士進攻雜亂無章

熱刺傷兵問題嚴重，主帥干地手術後仍在休養，近期由助教斯特里尼帶隊，門將洛里斯及翼鋒賴恩施斯隆預計抖到4月，中場賓坦古亞提早收咧，比蘇馬同樣復出無期。就算好番都未必有用，好似巴西中鋒李察利臣，上仗對韋斯咸都係冇料到，嚴重影響球隊戰力。

車仔嘅問題更複雜，冬窗瘋狂買人後以為有新景象，點知球隊成績未見改善，上仗0比1輸畀修咸頓後，全隊壓力愈來愈大，球員受壓下又冇腳好波，形成惡性循環。安素費南迪斯、梅迪歷等新兵仍未融入，進攻雜亂無章，隊長艾斯派古達上仗末段被踢中頭部一度昏迷，因曾腦震盪按賽例冇得披甲，由於熱刺反擊力強，令佢哋更加唔敢輕舉妄動，收窄防線踢悶波之下，預計會係一場少入球賽事。

直播表

周日2:00pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 珀斯光輝

無綫myTV Super

周日7:15pm 荷甲 幸運薛達 Vs 飛燕諾

無綫myTV Super

周日7:30pm 意甲 博洛尼亞 Vs 國際米蘭

Now 638

周日8:00pm 法甲 羅連安特 Vs 歐塞爾

Now 639

周日8:30pm 德乙 漢諾威 Vs 馬格德堡

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 畢爾包 Vs 基羅納

Now 632

周日9:30pm 英超 熱刺 Vs 車路士

Now 621、611

周日11:00pm 蘇聯盃 格拉斯哥流浪 Vs 些路迪

Now 638

周日11:15pm 西甲 切爾達 Vs 華拉度列

Now 632

周一0:30am 英聯盃 曼聯 Vs 紐卡素

有線601、661、HOY TV

周一1:00am 意甲 烏甸尼斯 Vs 史柏斯亞

Now 638

周一1:30am 西甲 艾美利亞 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611

周一3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 阿特蘭大

Now 638

周一3:45am 法甲 馬賽 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周一4:00am 西甲 西維爾 Vs 奧沙辛拿

Now 632