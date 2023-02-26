奧森漢又入波　獲封「非洲夏蘭特」

周日(26日)凌晨意甲，榜首拿玻里又贏1場，作客以2比0擊敗安玻里，前鋒域陀奧森漢再建一功，今季聯賽已經有19球進帳，數胡能力可以媲美曼城「入球機器」艾寧夏蘭特，一代非洲神鋒杜奧巴都發短訊讚賞呢位24歲尼日利亞國腳。

雙方本身實力已有一段距離，安玻里開賽17分鐘更加「送禮」，中堅伊斯馬伊利擺烏龍，其後域陀奧森漢射入1球，拿玻里上半場領先2比0，即使下半場有馬里奧雷爾被逐，仍然無礙全取3分，錄得聯賽8連勝，向冠軍又行近一步。

拿玻里今季戰績彪炳，域陀奧森漢居功厥偉，各項賽事上陣25場入21球，其中聯賽20次披甲入19球，入球率極高，被意大利傳媒封為「非洲夏蘭特」，認為兩人係當今球壇最具效率前鋒。

域陀奧森漢對於呢個稱號亦好受落，佢話：「可以同夏蘭特相提並論係對我好大認可，我會繼續努力，爭取更多入波，之前收到偶像杜奧巴嘅短訊，畀我好大動力，覺得好開心。」據悉曼聯、阿仙奴都有意收購域陀奧森漢，佢將來可能會追隨杜奧巴、艾寧夏蘭特去英超搵食。