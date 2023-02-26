中國男籃力挫伊朗　香港主場兩戰全勝

FIBA世界盃亞大區外圍賽周日（26日）於荃灣體育館舉行最後一輪小組賽，中國籃球隊以86：74擊敗世界排名20的伊朗，香港之行兩戰全勝，並以10勝2負戰績取得籃球世界盃資格。

位於F組的中國已率先取得世界盃資格，相反小組第4名的伊朗和第5名的哈薩克則爭奪最後一個出線資格，伊朗今場需要擊敗中國或者哈薩克不敵澳洲才可出線，首節伊朗已給中國不少壓力，艾卡真普轟入兩記三分帶領球隊打出11：3攻勢一度超前4分，中國其後憑張鎮麟命中三分球追成20：21。

中國新帥佐積域今仗起用不少年輕球員，19歲的崔永熙繼續擔任中國隊正選，首節一記大力入樽贏得不少掌聲。效力北京首鋼的20歲新星曾凡博首次在國家隊上陣，首節有4分進帳。

中國第2節多次「走甩」伊朗的耶查利，此子單節13分，帶領伊朗以48：45繼續領先。中國此節換入周琦加強防守，但因隊友頻頻犯規，造就伊朗頻上罰球線。中國前兩節三分命中率僅27.27%，11次起手僅中3次，加上失誤高達9次，成為半場仍未超前的主因。

中國派出趙繼偉、吳前等人輪流看管伊朗射手耶查利，成效不錯，耶查利鮮有起手機會，全節僅得3分，更有兩次只能傳給不擅長跳投的中鋒美沙爾勉強起手。伊朗的美沙爾此節中段累積4犯退下火線，中國乘勢打出一段7：0，超前至61：58。

中國隊在決勝節延續氣勢，吳前投中兩記三分，趙繼偉、崔永熙和胡金秋亦先後得分，助中國拉開至77：65。伊朗射手受制於中國嚴密防守命中率大減，最終中國以86：74擊敗伊朗。

吳前今仗取得18分，為中國隊得分最多球員，另外胡金秋、趙繼偉和周琦分別得13分、12分及11分7籃板。伊朗的耶查利轟入全場最高28分，另加7籃板4助攻。由於哈薩克同日以53：98不敵澳洲，伊朗取得F組最後一個世界盃資格。

賽後中國隊主帥佐積域表示，「今場戰況緊湊，因為伊朗為去世界盃需要這場勝仗，他們上半場表現很好，我們防守很多漏洞，讓對手有很多機會。見到有些年輕球員很緊張，但今次我特別想他們透過高水平比賽賺取經驗，希望他們繼續成長，另外我都會繼續觀察CBA的球員。」

香港影星任達華今場亦有入場觀戰，一向是運動迷的他表示：「我很熟悉CBA，有看周琦、胡金秋、周鵬等人的比賽，他們今日打得很好，中國隊第4節改變戰術，好開心他們拿下勝利。下屆全運會有部分項目在香港舉辦，到時我一定會捧場。」