「鳥人」杜普蘭蒂斯再破世績　想挑戰6米25

瑞典「鳥人」杜普蘭蒂斯周六在法國再創撐竿跳世界紀錄，他成功跨越6米22，將個人保持的男子世績再推高1厘米。

23歲的杜普蘭蒂斯出戰在法國舉行的室內田徑明星賽，他在第三跳及最後一跳均沒有觸碰欄杆成功跨越，並在其偶像法國名宿利華尼的見證下，第六次打破自己保持的世界紀錄，而他上一次創新獻已是去年田徑世錦賽，造出6米21的成績。

「我希望為利華尼做到，這感覺真特別！」杜普蘭蒂斯一直以利華尼為偶像，在其田徑生涯的成長有很大影響，而他於2014年打破了利華尼的6米16世界紀錄之後，至今已將世績推高至6米22。

過去於80至90年代，烏克蘭著名「鳥人」布卡曾試過17次打破世界紀錄及18次創室內世績，而當時他每破一厘米都獲得獎金，其後國際田聯通過將室內及室外的世界紀錄統一。去年杜普蘭蒂斯三次打破世績，並贏得室內及室外世錦賽和鑽石聯賽的冠軍，榮膺全年最佳男運動員。

他對於過去一季的表現坦言:「這的確是目前我表現最理想的賽季，但我希望可以再推高，甚至是人類難以想像的一個高度。」杜普蘭蒂斯下一目標是挑戰6米25。