港籃贏下背水一戰　險勝馬來西亞晉級亞盃外

香港男子籃球隊今日（26日）在蒙古舉行的「FIBA亞洲盃外圍賽預賽」次輪，打出背水一戰的氣勢，全程領先下，以71：66力挫馬來西亞，以小組第四名拿下最後一個出線名額。

港隊這趟蒙古之行須「back to back to back」連打三場，以69：76和88：101不敵蒙古和泰國後，累積1勝3負，與馬來西亞並列小組第四，誰勝出這場賽事，即可以前四姿態出線。

港隊開局不俗，梁兆華、蔡再懃和梁嘉顯射入5球三分，其中蔡再懃貢獻3球，領先22：15。葉耀邦連取6分，其男拔同窗梁嘉顯更轟入「3+1」。受制於身高，港隊籃板輸蝕，但速度搭夠，多次偷波得手，半場領先46：41。

第三節開始兩分鐘，港隊已滿隊犯，把對手不斷送上罰球線，加上外線漏人，曾被追剩1分，靠著梁兆華的壓哨投籃，領先59：56進入決勝節。雙方咬緊比數，「徐氏兄弟」徐遠成和徐遠征內外開弓，試圖打破僵局，馬來西亞馬上回敬一球三分，一直維持2至3分差。幸好港隊把握罰球機會，險勝71：66，以2勝3負、F組第四名晉級亞洲盃外圍賽。

港隊有3人得分上雙，蔡再懃10投4中，攻入全隊最高的15分。梁兆華表現全能，取得13分6籃板6助攻4偷波。葉耀邦貢獻12分6籃板。梁嘉顯後備上陣，有9分進帳。

「很開心總算拿下一勝，順利出線。事實上，我們這套陣容很少機會練習，來到蒙古才第一次齊人練習，希望亞洲盃外圍賽可以準備得更好。」梁兆華總結道。晉級亞洲盃外圍賽的8支球隊包括E組的伊拉克、卡塔爾、阿聯酋、巴勒斯坦、F組的關島、泰國、蒙古及香港。