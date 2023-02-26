比堤：難分高下　紅魔或須靠12碼擒喜鵲

今場英聯盃決賽，對雙方皆極具意義，事關紐卡素希望可以自60年代後，取得首個錦標，而曼聯領隊坦哈格，則希望奪得自執教曼聯以來的第一個冠軍。

由於曼聯周中需要出戰歐洲賽，我認為紐卡素有多幾日時間去做好賽前部署，牌面上有優勢。但喜鵲正選門將尼克普比及第2號門將杜巴夫卡，今仗皆不能上陣，所以3號門將卡列奧斯將臨危受命，成為今仗勝負的關鍵。

卡利奧斯於2018年歐聯決賽代表利物浦把關連番犯錯，連累球隊輸波。我敢肯定曼聯定必會向他施壓，我認為卡利奧斯將會成為紐卡素的一個大問題。

紐卡素防守也需交出最好表現，因為拉舒福特最近入球停不了。此子近期水準穩定，多場賽事都發揮出決定性作用，所以我相信紐卡素需要孤立他，要防止他高速引球推進。

紐卡素的利好消息是般奴古馬雷斯停賽期滿復出。我對他停賽3場令球隊未嚐一勝不感到意外。始終古馬雷斯的踢法對球隊十分重要，既能於中場控制戰局，也可作出妙絕傳送。

我認為卡斯米路要好好看管這位巴西同鄉。二人一同代表國家隊，相當了解對方，哪一方取得甜頭，成為今場賽事的勝負另一關鍵。

我預期今仗戰情緊湊，法定時間未必能分出高下，比賽將會進入加時，紅魔最終憑互射12碼擊敗喜鵲，成功捧走聯賽盃冠軍。