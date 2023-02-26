港超聯　深水埗「雙殺」香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）頭場上演榜尾大戰，深水埗於深水埗運動場主場迎戰香港U23。深水埗憑朱偉鈞上半場頭槌一箭定江山，最終以1球小勝而回，聯賽成功「雙殺」對手。

主隊深水埗有捷西斯停賽，沈云燮移後一格與杜國榆鎮守後防，權宰憼出任攻中，羅港威、朱偉鈞組成雙箭頭。客隊香港U23由龐焯熙把關，梁煒烽與黃浩然扼守中路，袁世傑、宏愷志分任兩翼，支援箭頭羅曉聰。

深水埗首循環以2比1取勝，今次主場出擊6分鐘已打開記錄，朱偉鈞接應沈云燮角球頭槌頂入，兼取得加盟後處子球。4分鐘後深水埗一次反擊機會，朱偉鈞左路傳中，劉浩霖禁區內僅僅射斜。香港U23之後站穩陣腳，18分鐘陳潤潼勁射被門將奧利斯接實。36分鐘深水埗差點再下一成，羅港威禁區頂起腳柱邊出界，半場香港U23暫時落後1球。

易邊後香港U23積極反撲，袁世傑接應隊友直線，但單刀被奧利斯橫身撲出。深水埗之後繼續憑角球攻勢佔優，可惜朱偉鈞的頭槌，以及波比遠射同樣無功而還。香港U23之後換入何家智、林智豐等加強攻力，82分鐘何家智推順起腳未能命中目標，最終深水埗維持以1球小勝對手，順利全取3分，兼取得今季第2勝。