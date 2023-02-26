港超聯　斬獲處子球　朱偉鈞：每日都進步緊

深水埗於周日（26日）於「中銀人壽香港超級聯賽」，地頭出擊以1球擊敗香港U23，收穫今季聯賽主場首勝。攻入全場唯一入球的朱偉鈞，成功斬獲加盟深水埗後的處子球，成為球隊贏波功臣，賽後被選為「今場最佳球員」（POM）的這位深水埗前鋒，就將入球及勝利歸功於全隊上下，並表示非常享受頻頻上陣的機會。

今場回師深水埗運動場的深水埗，開局就憑朱偉鈞接應角球，頭槌建功，主隊最終也靠這個入球，奠定1比0勝局。賽後首次獲選POM的朱偉鈞就表示：「我只不過係做咗我嘅任務，擺個波入網，呢個獎係全隊嘅功勞，係屬於深水埗職球員，佢哋喺我心目中都係今場最佳。」他透露球隊賽前特別加操角球攻勢，對訓練有成果感開心。

於冬季轉會窗由東方租借加盟深水埗後，朱偉鈞上陣機會明顯增加，今場射入在球隊處子入球的他，就表示非常享受頻頻獲得上陣機會：「球員最需要落場時間，自己狀態係有喺度，但當然可以再好啲，現時成隊波氣氛好好，喺度每日都進步緊，每日都喺教練同隊友身上學緊嘢，無論係東方或深水埗，只有有心，喺邊度都可以有進步。」