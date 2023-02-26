英聯盃決賽曼聯鬥紐卡素　免費台直播

英聯盃決賽，曼聯同紐卡素喺中立場溫布萊球場交鋒，曼聯狀態大勇，上仗歐霸盃反勝巴塞隆拿，取得16強席位，進一步提升士氣。反觀紐卡素表現走下坡，近3仗不勝，恐怕難以抵擋紅魔鬼強攻，加上曼聯近年同英聯盃特別有緣，入親決賽甚少空手而回，直取曼聯「冠軍」。（HOY TV 77台、有線601及661台周一凌晨零時30分直播）

曼聯由荷蘭名帥坦哈格帶領下，演出愈來愈好，喺英超同阿仙奴、曼城形成三強鼎立局面，重燃爭標希望。雖然紅魔鬼賽前收到不利消息，首席射手拉舒福特有傷在身，上陣成疑，但鋒線上仍不乏優秀人選，包括翼鋒安東尼馬菲奧斯已傷愈復出，呢位巴西國腳上仗對巴塞隆拿，後備上陣並射入1球。

另一位球星查頓辛祖嘅狀態亦不斷提升，今個月英超對列斯聯及李斯特城，都取得入球，呢位英格蘭國腳近期改變踢法，經常由中路突破，非常有威脅，成為曼聯新殺着，足以分擔入波工作。加上防守中場卡斯米路喺本土賽事停賽3場完畢，曼聯整體戰鬥力仍然強勁。

紐卡素鬧「門將荒」危危乎

至於紐卡素水準每況愈下，近3仗僅2和1負，球隊今仗鬧「門將荒」，正選鋼門尼克普比停賽，副選杜巴夫卡因為曾於今屆英聯盃為曼聯披甲，唔符合上陣資格。意味紐卡素需要用3號門將卡利奧斯把關，呢位「牛油手」自2018年歐聯決賽為利物浦把關犯下嚴重錯誤後，近年事業直插谷底，突然要佢喺決賽擔正，隨時成為「計時炸彈」向曼聯「送禮」。況且翻查紀錄，曼聯近4次打入英聯盃決賽都奪冠而回，揀曼聯「冠軍」最穩陣。