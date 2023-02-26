港超聯　今季首掛紅旗　傑志3球擊敗港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）另一場賽事，港會於主場香港足球會足球場，與傑志交手，今場更成為本季首次掛起紅旗的賽事。最終傑志憑明加索夫後備入替後梅開二度，加上丹恩奴域上半場建功，以3比0擊敗對手。

主隊今場派出費查把守大門，菲杜化及杜國樑鎮守中路，福保羅聯同泰亞高於前線爭取入球；傑志方面，基爾頓，米基爾及顏卓彬組成中場鐵三角，支援丹恩奴域及伊高沙托尼攻堅，明加索夫先列後備。

傑志開賽後佔據主動，12分鐘，米基爾起腳被費查接實。13分鐘後，伊高沙托尼右路傳予羅拔圖後上助攻，費查出迎清走皮球，但被丹恩奴域門前補中，令客隊領先1比0。31分鐘，羅賓士高左路傳中，安高沙攻門被保羅沒收。45分鐘，費蘭度右邊主射罰球，被費查撲出底線，「藍鳥」半場領先1球。

港會換邊後嘗試反撲，但幾次死球攻勢都未能製造入球。眼見遲遲未能追平，主隊到下半場中段以李小恆入替羅賓士高，加強前場速度，「藍鳥」也調入明加索夫，嘗試牽制對手。客隊的調動隨即見效，74分鐘，基爾頓右路傳中，明加索夫門前撞入，幫助球隊領先至2比0。10分鐘後，明加索夫接到基爾頓傳送，冷靜扣過港會球員後，推入禁區「埋齋」，這個入球也是「藍鳥」本季第100個入球，最終傑志贏3比0完場。