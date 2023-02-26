香港男花不敵世界第1意大利　無緣4強

香港男子花劍隊周日（26日）出戰世界盃埃及站團體賽，連過兩關後惡鬥世界排名第1的意大利，雖有蔡俊彥和張家朗先後力挫世界一哥Tommaso Marini，仍以41：45憾負，無緣4強。

香港花劍隊派出10男5女出戰開羅站賽事，男子花劍隊周六（25日）出戰個人賽，兩名主將張家朗和蔡俊彥均在首圈止步。兩人周日聯同楊子加和吳諾弘轉戰團體賽，首圈32強以45：22大勝卡塔爾，16強再以45：34擊敗匈牙利。

世界排名第7的港隊8強迎來1號種子意大利，率先登場的蔡俊彥以5：4擊敗世界一哥、今站個人賽亞軍得主Tommaso Marini，可惜張家朗和楊子加接連敗陣，港隊一度落後7：15。世界排名13的蔡俊彥狀態大勇，面對Filippo Macchi再打出13：4，助港隊一度超前1分，可惜無以為繼，4局之後已落後多達9分，即使張家朗對世界一哥再打出10：5仍未能收復失地，港隊終以41：45告負。

女子組方面，香港隊首圈以45：33擊敗巴西，惜在16強18：45不敵世界第一的意大利，無緣8強。